MINISTAR OTKRIO NAJNOVIJE PODATKE: Više od 3000 prijavljenih za stambene kredite za mlade!

MINISTAR finansija Siniša Mali gostuje na TV Prva gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto Printskrin Prva TV

Komentarisao je i situaciju i broj prijavljenih za jeftine stambene kredite za mlade.

- Pridrižila se i Intesa, Unikredit, OTP, AIK banka, već 6 velikih banaka se pridružilo tom velikom programu. Imamo preko 3000 zahteva za te kredite - dodao je ministar Mali.

Još jednom je pozvao sve koji žele da se prijave za njih.

- To su jeftini stambeni krediti za mlade od 20 do 35 godina, sa samo jednim postom učešća - ističe on.

- Ovo je za nas najvažniji i najbolji projekat za mlade sa kojim je Vlada Republike Srbije ikada izašla - ističe on.

Kaže da država ima novca za ovaj projekat.

- Možemo to da podnesemo, budžet nam je stabilan. To je najvažnija stvar za mlade, da se osamostalite, osnujete porodicu. Mi hoćemo sliku mladih, razvoja... - dodao je ministar.

Uskoro opširnije