PAPRENE KAZNE NA PLAŽAMA: Ko obuče bikini platiće ozbiljnu cifru - uveden kodeks na plažama u ovom mestu

Posetioci Albufeire u Portugalu uskoro će morati da se oblače dok šetaju popularnim priobalnim gradom, jer bi u suprotnom, prema novim propisima, odnosno kodeksu ponašanja turista koji je predložio gradski savet, mogli da budu novčano kažnjeni. Naime, prema novom propisu, turisti bi mogli biti kažnjeni sa više od 1.500 evra ukoliko ih zateknu da se po letovalištu šetaju u kupaćim kostimima.

Foto: N.Živanović

Albufeira je najnovija od nekoliko popularnih turističkih destinacija u Evropi koja uvodi takozvanu "zabranu bikinija". Gradonačelnik Albufeire, Hose Karlos Martins Rolo, otvorio je javnu debatu u vezi sa novim pravilima o ponašanju turista.U Albufeiri, smeštenoj na jugoistočnoj obali Algarve, uobičajeno je videti turiste koji, nakon što su dan proveli na plaži, šetaju gradom "polugoli" u kupaćim kostimima, pa čak i "potpuno goli", što je predstavljalo problem.

Posetioci će i dalje moći da nose kupaće kostime kao što su bikiniji ili kupaći šorcevi, ali na plažama i u popularnim kupalištima, kao i na spoljnim hotelijerskim područjima kao što su bazeni.

Međutim, svako ko bude "skromno obučen" van ovih izuzetaka mogao bi da dobije kaznu i do 1.500 evra, a ako turisti budu uhvaćeni potpuno goli, kazna može biti do 1.800 evra.

Albufeira je popularno odredište za porodice zbog svojih prelepih plaža, zabavnih vodenih parkova i golf terena. Međutim, grad takođe ima živahan noćni život, u kojem se mladi opuštaju uz alkohol u noćnim barovima. U srcu grada nalazi se The Strip, takozvana ulica za zabavu ispunjena tematskim barovima i noćnim klubovima koji okupljaju brojne mlade iz svih delova Evrope i sveta.

Hitna promena pravila

Predloženi dokument kaže da je hitna promena potrebna kako bi se "rešilo neprihvatljivo ponašanje turista, naročito nakon incidenta prošle godine kada je osam britanskih muškaraca identifikovano kako plešu goli - tokom dana - na vrhu bara na Rua da Oura".

Među novim pravilima su i zabrana konzumiranja alkohola na ulici, javno mokrenje, defekacija i pljuvanje, kao i javni seksualni činovi, uključujući one u poslovnim prostorima i na terasama (kao što su otvoreni barovi na plažama).

Nadležni se nadaju da će kazne delovati kao "preventivna mera".

Da li su nova pravila usmerena na britanske turiste?

Algarve je prošle godine primio 5,2 miliona posetilaca - rekordni broj, prema Turističkoj organizaciji Algarve (RTA). Od tog broja, čak 4,4 miliona turista došlo je iz Velike Britanije, a potom slede 1,13 miliona nemačkih i 967.000 irskih turista. Noćni život i plaže Albufeire su posebno popularni među Britancima.

Lokalni gradonačelnik Rolo prvi put je predložio novu turističku strategiju u aprilu 2024. godine, kada je rekao da će sunce i plaže Albufeire i dalje privući posetioce, ali da grad mora biti promovisan izvan svoje popularne letnje sezone.

Rolo je dodao da želi da se poništi ili demistifikuje "raširena slika Albufeire kao destinacije masovnog turizma", "smanji zavisnost od britanskog tržišta" i podstakne grad da postane "međunarodno vodeća održiva turistička destinacija".

Javnost ima 30 dana da podeli svoja mišljenja o predloženom kodeksu ponašanja Albufeire. Očekuje se da će ova pravila biti na snazi pre vrhunca letnje sezone.

Gde su sve zabranjeni bikiniji?

Nije ovaj grad jedini evropski u kojima su, osim na plažama, zabranjeni bikiniji. Ovo pravilo naime, postaje sve češće među evropskim turističkim destinacijama.

Neki delovi Španije, kao što su Barselona i Majorka, već imaju pravila koja kažu da nije dozvoljeno biti bez gornjeg dela kupaćeg kostima ili nositi kupaći kostim u lokalnim prodavnicama i restoranima. Ako to uradite, možete platiti kaznu do 300 evra.

U Malagi, gradska uprava postavila je znakove na engleskom jeziku koje podsećaju posetioce na pravila ponašanja, pogotovo na ona o bacanju otpada, odevanju, bahatosti i bezobzirnoj vožnji električnih trotineta.

U primorskim gradovima Splitu, Dubrovniku i Hvaru u Hrvatskoj doneseni su zakoni o "remećenju javnog reda i mira" protiv svih koji u tim mestima idu golih grudi ili u kupaćim kostimima. Opet, ako to učinite, suočavate se sa kaznom do 150 evra - i do 4.000 evra ako ste vidno alkoholisani na javnim mestima.

U Nici u Francuskoj, svako ko je bez gornjeg dela kupaćeg kostima može biti kažnjen sa 35 evra na licu mesta, ili se suočiti sa kaznom od 38 evra ako se kupa bez gornjeg dela tamo gde je to zabranjeno. Međutim, verovatnije je da će biti opomenuti, jer samo "oko pet odsto policijskih zaustavljanja" završava kaznom, rekao je zamenik gradonačelnika Entoni Bore prošle godine.

Italija je bila jedna od prvih destinacija koja je rešila pitanje oblačenja turista, kada je 2022. godine gradonačelnik Sorenta na jugozapadnoj obali Amalfi uveo kaznu od 500 evra za svakog ko bude uhvaćen kako šeta u dvodelnom kupaćem kostimu.