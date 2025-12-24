"JA GA NISAM VIDEO. MI IMAMO OGROMAN PROBLEM..." Vučić o navodima ruskog portala da je pronađeno rešenje za NIS

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor), petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba".

Foto: Profimedia

O navodima ruskog portala da je pronađeno rešenje za NIS, koje bi zadovoljilo i Moskvu i Beograd, predsednik kaže:

- Ja ga nisam video. Ovo što je produžen rok za njihove pregovore, to je jedna stvar. Mi imamo ogroman problem. Mi ne možemo da uvezemo šest hiljada tona dizela na dnevnom nivou. Mi pokrivamo sve iz tekućih rezervi. Ni zbog čega nisam srećan, baš se mučimo. neću ljude da maltretiram, da ih govorim kakve sve probleme imamo. Čudesno je da smo 76 dana uspeli bez kapi nafte da izdržimo. Izdržaćemo još. Zato što smo bili spremni, zato što smo se ponašali kao pravi domaćini. Ali ti rokovi za sklapanje ugovora, šta ćemo mi da radimo do 24. marta, da se ubijemo četiri puta do tada? Moramo da rešavamo ili brzo ili na neki drugi način. Ja se nadam da će Rusi uspeti sa nekim sa kim god oni hoće uspeti na pronađu najbolje moguće rešenje. Mi smo u problemu trenutno, dok još ne počnu da funkcionišu sporedne sankcije oni nisu u problemu, ali mi smo u problemu. To što vi ne vidite moje suze i moju vrisku i kuknjavu, ne znači da situacija nije dramatična i teška. To znači da smo se mi dobro pripremili, ali da nam polako taj peščani sat curi. Ja neću da se vraćamo na kantice, na ono što smo imali u prošlosti. Mi taj problem moramo brzo da rešavamo. Mi crpimo i trošimo ono što smo čuvali godinama, ono što smo mi platili. Smejali ste mi se i za grašak i pasulj. Nekad sam sebi ličio na svog oca, koji je u podrumu drži 50 kilograma masti i 50 kilograma brašna. Tako smo se i mi ponašali i zahvaljujući tome smo imali goriva. Ali curi nam sat. Ja ću da budem kriv svakome. Da li ima posebno dobrih vesti? Ima razgovora koji nam nagoveštavaju da je moguće da se nešto dogodi. Da li ima nešto zbog čega bismo bili radosni? To se još nije dogodilo.