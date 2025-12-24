PLAN SE NEĆE OSTVARITI! Dejan Stanković odmah na startu upao u veliki problem
LOŠE vesti stižu na Marakanu!
Dejan Stanković je želeo da prvo pojačanje bude Strahinja Eraković, ali...
Kako otkriva MaxBet Sport iz dobro obaveštenih izvora, Zenit je odbio da pusti štopera da se vrati u klub sa stadiona „Rajko Mitić“, gde je ponikao, prošao sve mlađe kategorije i postao reprezentativac Srbije.
Glavni razlog za negativan odgovor jeste želja Zenita da u januaru, u slučaju dobre ponude, realizuje transfer defanzivca. Crveno-beli su imali predlog pozajmice do kraja sezone sa fiksnim otkupom, tako da je za sada na ovu temu stavljena tačka.
Potrebno je izdvojiti i milionsku sumu novca za "slobodu" igrača, što je takođe realan problem, pošto se do leta ne očekuje značajnija zarada. I sada se šampion Srbije mora okrenuti drugim rešenjima.
Podsećanja radi, novi trener Dejan Stanković od klasičnih defanzivaca na raspolaganju ima Miloša Veljkovića, Stefana Lekovića, Teba Učenu i Brazilca Rodrigaa, koji ima ponudu iz Saudijske Arabije i moguć je rastanak.
