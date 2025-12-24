Fudbal

PLAN SE NEĆE OSTVARITI! Dejan Stanković odmah na startu upao u veliki problem

24. 12. 2025. u 13:50

LOŠE vesti stižu na Marakanu!

ПЛАН СЕ НЕЋЕ ОСТВАРИТИ! Дејан Станковић одмах на старту упао у велики проблем

Dejan Stanković je želeo da prvo pojačanje bude Strahinja Eraković, ali...

Kako otkriva MaxBet Sport iz dobro obaveštenih izvora, Zenit je odbio da pusti štopera da se vrati u klub sa stadiona „Rajko Mitić“, gde je ponikao, prošao sve mlađe kategorije i postao reprezentativac Srbije. 

Glavni razlog za negativan odgovor jeste želja Zenita da u januaru, u slučaju dobre ponude, realizuje transfer defanzivca. Crveno-beli su imali predlog pozajmice do kraja sezone sa fiksnim otkupom, tako da je za sada na ovu temu stavljena tačka.

Potrebno je izdvojiti i milionsku sumu novca za "slobodu" igrača, što je takođe realan problem, pošto se do leta ne očekuje značajnija zarada. I sada se šampion Srbije mora okrenuti drugim rešenjima.

Podsećanja radi, novi trener Dejan Stanković od klasičnih defanzivaca na raspolaganju ima Miloša Veljkovića, Stefana Lekovića, Teba Učenu i Brazilca Rodrigaa, koji ima ponudu iz Saudijske Arabije i moguć je rastanak.

