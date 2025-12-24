RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.

FOTO: Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na izmaku četvrte godine ovog krvavog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

To je počelo da popušta u poslednje vreme, i to u prilično velikom broju sportova, ali...

Letonija je odlučila da "popuštanje" za nju uopšte ne važi.

Baš suprotno tome.

Evo šta je objavila ruska novinska agencija "RIA Novosti":

"Letonija je zabranila Rusima da doputuju na Svetski kup u sankanju

Ovo je objavila ministarka spoljnih poslova Letonije Bajba Braže.

- Sportisti iz države agresora nisu dobrodošli u Letoniju. Odlučila sam da uvrstim 14 državljana Ruske Federacije na spisak osoba koje Republika Letonija smatra nepoželjnim. Zabrana ulaska važi na neodređeno vreme, a odluka je doneta u skladu sa članom 61.2 Zakona o imigraciji", napisala je Braže na društvenoj mreži Iks, nekadašnjem Tviteru..

⛔️ Agresorvalsts sportisti nav gaidīti Latvijā. Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamu personu (persona non grata) sarakstā 14 KF pilsoņus.



❌ Aizliegums ieceļot 🇱🇻 ir uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 23, 2025

Etapa Svetskog kupa održaće se u Siguldi 3. i 4. januara", ističe pomenuta agencija.

A nedavno je Rusiju zgrozila i Litvanija. Podsetimo:

Litvanske vlasti nisu dozvolile veslačima iz Rusije da učestvuju na Svetskom prvenstvu

Ovo je RIA Novostima saopštio predsednik Ruske veslačke federacije Aleksej Svirin.

- Oko 40 naših mladića i devojaka trebalo je da učestvuje na juniorskom Svetskom prvenstvu u Trakaju. Kada smo unapred podneli dokumenta za vize, kompanija koja nam tradicionalno pomaže sa potrebnom papirlologijom upozorila nas je 'da bi moglo doći do određenih komplikacija' sa Litvanijom. Nažalost, na kraju se to i dogodilo. Nisu nam izdate vize i naši sportisti se neće takmičiti u Trakaju - rekao je Svirin.

Prvenstvo sveta u veslanju za sportiste mlađe od 19 godina održano je tako bez Rusa. Iako su Rusi na šampionat planete pozvani od strane svetske federacije, Litvanija je jednostrano odlučila - da ruskim sportistima ne dozvoli ulazak na svoju teritoriju.

Isto je to sada učinila i Letonija, iako je početkom decembra počelo masovno dopuštanje učešća ruskih sportista, posle smernica Međunarodnog olimpijskog komiteta. Za mlađe kategorije dopušta se i nastup pod ruskim obeležjima, ali iako je Međunarodna federacija zimskih sportova dala dozvolu da Rusi i u sankanju učestvuju kao - reprezentacija Rusije, Letonci su, prosto, jednostrano doneli odluku da te goste uopšte ne puste ne na nadmetanje, nego u zemlju.

