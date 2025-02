ODMOR I ZA 50 EVRA: Srbi praznik provode u zemlji i evropskim gradovima

U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (Juta) kažu da je ove godine tokom Sretenja za oko 10 odsto manje putovanja u inostranstvo nego lane, na šta je, verovatno, uticala situacija u zemlji. Kako ističe direktor ove organizacije Aleksandar Seničić ture autobusom po okruženju su uglavnom popunjene i za njima je najveća potražnja, jer je to značajno jeftinije putovanje nego avionom.

- Najviše je bilo interesovanja za bliže destinacije kao što su Istanbul, Sofija, Temišvar, Budimpešta, Prag, Beč, ali i za severnu Italiju - navodi naš sagovornik. - Velika je potražnja naših turista i za zemlje u okruženju, posebno su im zanimljivi Trebinje, Mostar, Banjaluka.

Što se tiče avionskih aranžmana, Seničić ističe da ih koriste značajno manje grupe naših turista, jer su ove ture skuplje.

- Tu je mnogo manji broj putnika u odnosu na aranžmane sa autobuskim prevozom - kaže naš sagovornik. - Najviše se traže Kipar, Malta i južni deo Evrope i to Lisabon, Porto, Valensija, Barselona.

Govoreći o cenama, on ističe da zavise od udaljenosti, destinacije, kvaliteta hotela.

- Bilo je autobuskih aranžmana i za 50 evra, recimo za Temišvar, i za 60 evra za neke bliže gradove - navodi Seničić. - Cene idu do 200 evra, koliko košta tura za severnu Italiju, puna tri dana, putnici su otišli u petak, a vraćaju se u utorak ujutru.

Kao i svake godine ima i interesovanja naših građana da praznik provedu u Srbiji. On navodi da su od planina najposećenije Zlatibor, Kopaonik, Tara, Stara planina. Velika je potražnja i za banjama, posebno za Vrnjačkom, Prolom, Kuršumlijskom...

AVIONOM SKUPLjE NEGO LANE

AUTOBUSKI aranžmani uglavnom nisu poskupljivali, ostali su na sličnom nivou kao lane, a tamo gde je cena porasla, to je bilo od pet do 10 odsto - kaže Aleksandar Seničić. - Avionske ture su ove godine skuplje za 10 do 12 procenata