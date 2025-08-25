ČADEŽ: Nove mere – podrška građanima i podsticaj privredi

„PAKET ekonomskih mera koji je juče predstavio predsednik Vučić značajan je i nadasve koristan ne samo za građane, kojima donosi niže cene u prodavnicama i niže kamate u bankama, već i za povećanje prometa u trgovinama i podsticanje proizvodnog i građevinskog sektora“, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Foto PKS

Nove mere, po rečima Čadeža, značajne su kako za zaštitu životnog standarda građana i ublažavanje inflatornog pritiska, tako i za očuvanje domaće privrede, povećanje konkurentnosti i tražnje za proizvodima.

-Ograničenje trgovačkih marži i uvođenje kontrole rabata, osim što će omogućiti realnije cene proizvoda, obezbediće i zaštitu proizvođača i onemogućiti da se raznim uslovljavanjima i dodatnim finansijskim opterećenjima teret ograničenja i troškova prebacuje na njih, kao što se ranije događalo. Nakon ovih mera takva praksa više neće biti moguća, što je snažan signal kompanijama da država garantuje ravnopravne uslove na tržištu, objašnjava Čadež.

Podseća da su i mnoge zemlje EU i regiona već posegle za ograničenjem trgovačkih marži sa ciljem zaštite potrošača i uslova poslovanja, kao odgovor na povećanje inflacije i kao meru za obezbeđenje stabilnih i fer odnosa na tržištu.

-Najavljene izmene zakona, kao što su Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača, kao i donošenje propisa kao što je novi Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, koji Srbija do sada nije imala, zaokružiće zakonodavni okvir u skladu sa evropskom regulativom i standardima i doprineti većoj sigurnosti potrošača i uslovima za razvoj trgovine i njenih dobavljača, kaže Čadež.

Niže kamate na stambene kredite, po rečima predsednika Privredne komore Srbije, biće direktan podsticaj građevinarstvu i pratećim granama, a povoljniji gotovinski i potrošački krediti značiće veću kupovnu moć građana i povećan promet u maloprodaji, što će se pozitivno odraziti na domaću proizvodnju i uslužne delatnosti.