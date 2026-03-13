PLENKOVIĆ PONOVO O SRPSKIM RAKETAMA: Takvo oružje još nije viđeno u Evropi, pisao sam šefu NATO-a
HRVATSKI premijer Andrej Plenković ponovio je danas da će upozoriti NATO na novo oružje Srbije.
- Takvo oružje nije još viđeno na evropskoj teritoriji. Pisao sam generalnom sekretaru Marku Ruteu o tome - rekao je Plenković novinarima u Zagrebu, ali nije želeo da iznosi više detalja.
Hrvatski zvaničnici i mediji su proteklih dana u više navrata komentarisali informacije hrvatskih medija da Srbija raspolaže novom supersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, čiji je domet najmanje 250 kilometara.
Projektil vazduh-zemlja uočen je na višenamenskom borbenom avionu MiG-29. Plenković je i juče u Požegi upitan da komentariše informaciju da Srbija raspolaže sa hipersoničnu raketu vazduh zemlja i da li to predstavlja opasnost za susede.
- Reč je o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u - rekao je Plenković i dodao:
- Razgovaraćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - prenela je Hina.
VUČIĆEV DEDA IMAO MOĆAN NADIMAK: Po njemu ga znali od Splita do Banjaluke
13. 03. 2026. u 20:10
"MLADI IMAJU ŠANSU DA OSTANU U SVOJIM RODNIM MESTIMA": Brnabić u poseti Lučanima
13. 03. 2026. u 19:32
PUKAO BLOKADERSKI FRONT (VIDEO)
13. 03. 2026. u 19:07
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
