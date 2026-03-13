PLENKOVIĆ PONOVO O SRPSKIM RAKETAMA: Takvo oružje još nije viđeno u Evropi, pisao sam šefu NATO-a

13. 03. 2026. u 18:24

HRVATSKI premijer Andrej Plenković ponovio je danas da će upozoriti NATO na novo oružje Srbije.

- Takvo oružje nije još viđeno na evropskoj teritoriji. Pisao sam generalnom sekretaru Marku Ruteu o tome - rekao je Plenković novinarima u Zagrebu, ali nije želeo da iznosi više detalja.

Hrvatski zvaničnici i mediji su proteklih dana u više navrata komentarisali informacije hrvatskih medija da Srbija raspolaže novom supersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, čiji je domet najmanje 250 kilometara.

Projektil vazduh-zemlja uočen je na višenamenskom borbenom avionu MiG-29. Plenković je i juče u Požegi upitan da komentariše informaciju da Srbija raspolaže sa hipersoničnu raketu vazduh zemlja i da li to predstavlja opasnost za susede.

- Reč je o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u - rekao je Plenković i dodao:

- Razgovaraćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - prenela je Hina.

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

