Zaštita pčela u sezoni cvetanja: Koja pravila proizvođači moraju poštovati?
PRED nama je period cvetanja voća, uljane repice i drugih gajenih biljaka, pa je samim tim povećan rizik od trovanja pčela.
Zbog toga, iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na poljoprivredne proizvođače da poštuju odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koji potpuno zabranjuje primenu pesticida u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele i primenu pesticida iz vazduhoplova koja su toksična za pčele.
- Svako pčelinje društvo podigne prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra. Pored toga i proizvodnja hrane zavisi od pčela, pa tako svaki treći zalogaj direktno zavisi od pčela, a svaki drugi indirektno. Sačuvajmo pčele od trovanja - navodi se u saopštenju MPŠV.
Manji prinos i kvalitet plodova
Kako ističu, nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja ne samo da opada prinos, već se i smanjuje kvalitet plodova (manje učešće plodova prve klase u rodu). Dalje, napominju da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem o registraciji, deklaracijom i uputstvom, načelima dobre poljoprivredne prakse kao i u skladu sa namenom sredstva za zaštitu bilja, a na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja (pčela) i životna sredina.
- Apelujemo na poljoprivredne proizvođače, da čak i kada primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele za tretiranje zasada koji nije u cvetu, prvo suzbiju korove, jer upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu da budu posećeni od strane pčela i da pored toga što biljke koje tretiraju nisu u fazi cvetanja, do trovanja dođe zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu.
Takođe, navode, prilikom tretiranja uljane repice i soje insekticidima, zabranjeno je primenjivati insekticide koji su otrovni za pčele u toku cvetanja.
- Važno je i prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koristiti sredstva za zaštitu bilja koja imaju kraći period delovanja - stoji u saopštenju.
Zahvaljujući saradnji Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sa Upravom za zaštitu bilja, navodi se, prošle sezone je preventivno da zaustavljeno nekoliko najavljenih tretiranja uljane repice u cvetu.
Tretiranje komaraca sa zemlje
Tretiranje komaraca iz vazduha takođe predstavlja ogroman problem, jer se često poklapa sa cvetanjem lipe, a i drugih medonosnih biljaka, koju pčele intenzivno posećuju.
- Apelujemo na nadležne, pre svega lokalne samouprave, da tretiranje komaraca iz vazduha ne sprovode, već da se komarci i krpelji tretiraju sa zemlje, preparatima koji nisu toksični za pčele, u kasnim večernjim satima, kada nema aktivnosti pčela.
SPOS je i ove godine izradio postere koji sadrže uputstvo za pravilan tretman voćnih kultura, koji imaju za cilj da smanje trovanja pčela usled nepravilne upotrebe pesticida.
(Agroklub)
