Poljoprivreda

Zaštita pčela u sezoni cvetanja: Koja pravila proizvođači moraju poštovati?

K. Despotović

20. 04. 2026. u 10:15

PRED nama je period cvetanja voća, uljane repice i drugih gajenih biljaka, pa je samim tim povećan rizik od trovanja pčela.

Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Zbog toga, iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na poljoprivredne proizvođače da poštuju odredbe Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koji potpuno zabranjuje primenu pesticida u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele i primenu pesticida iz vazduhoplova koja su toksična za pčele.

- Svako pčelinje društvo podigne prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra. Pored toga i proizvodnja hrane zavisi od pčela, pa tako svaki treći zalogaj direktno zavisi od pčela, a svaki drugi indirektno. Sačuvajmo pčele od trovanja - navodi se u saopštenju MPŠV.

Manji prinos i kvalitet plodova

Kako ističu, nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja ne samo da opada prinos, već se i smanjuje kvalitet plodova (manje učešće plodova prve klase u rodu). Dalje, napominju da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem o registraciji, deklaracijom i uputstvom, načelima dobre poljoprivredne prakse kao i u skladu sa namenom sredstva za zaštitu bilja, a na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja (pčela) i životna sredina.

- Apelujemo na poljoprivredne proizvođače, da čak i kada primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele za tretiranje zasada koji nije u cvetu, prvo suzbiju korove, jer upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu da budu posećeni od strane pčela i da pored toga što biljke koje tretiraju nisu u fazi cvetanja, do trovanja dođe zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu.

Takođe, navode, prilikom tretiranja uljane repice i soje insekticidima, zabranjeno je primenjivati insekticide koji su otrovni za pčele u toku cvetanja.

- Važno je i prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koristiti sredstva za zaštitu bilja koja imaju kraći period delovanja - stoji u saopštenju.

Zahvaljujući saradnji Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sa Upravom za zaštitu bilja, navodi se, prošle sezone je preventivno da zaustavljeno nekoliko najavljenih tretiranja uljane repice u cvetu.

Tretiranje komaraca sa zemlje

Tretiranje komaraca iz vazduha takođe predstavlja ogroman problem, jer se često poklapa sa cvetanjem lipe, a i drugih medonosnih biljaka, koju pčele intenzivno posećuju.

- Apelujemo na nadležne, pre svega lokalne samouprave, da tretiranje komaraca iz vazduha ne sprovode, već da se komarci i krpelji tretiraju sa zemlje, preparatima koji nisu toksični za pčele, u kasnim večernjim satima, kada nema aktivnosti pčela.

SPOS je i ove godine izradio postere koji sadrže uputstvo za pravilan tretman voćnih kultura, koji imaju za cilj da smanje trovanja pčela usled nepravilne upotrebe pesticida.

(Agroklub)

Drugi pišu

Pročitajte više

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Tenis

0 10

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

