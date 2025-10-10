SKUPA SALATA KOJA USPEVA I U SRBIJI: Možete sami da je gajite, seme je jeftino - traži samo jedno

Iako se u prodavnicama prodaje po prilično visokoj ceni, uzgajanje rukole u sopstvenoj bašti ili čak na balkonu je veoma jednostavno i isplativo.

Foto: Profimedia

Jedna od glavnih prednosti rukole je njen brz rast. Prvi listovi se mogu ubrati tri do pet nedelja nakon setve, a biljka se može regenerisati nakon orezivanja, što omogućava višestruku žetvu. Pored toga, dobro podnosi niže temperature i može se gajiti skoro tokom cele godine. Pored ekonomskih koristi, rukola je i nutritivno vredna, jer je bogata vitaminima A, C i K, folnom kiselinom, kalcijumom i antioksidansima.

Setva se najčešće obavlja u proleće i jesen kada su temperature umerene, između deset i dvadeset stepeni. Leti brzo cveta, pa je najbolje sejati je u delimičnoj hladovini u toplijim mesecima. Seme se seje plitko, na dubinu od pola do jednog centimetra, a rastojanje između redova treba da bude deset centimetara. Može se sejati više puta svakih nekoliko nedelja kako bi se obezbedio stalni priliv svežeg lišća.

Rukola ne zahteva zahtevnu negu, ali je redovno zalivanje neophodno. Ako se zemlja osuši, listovi postaju gorki. Dovoljno je malo komposta, tako da nema potrebe za jakim đubrivima. Berba počinje veoma brzo, a možete brati list po list ili iseći celu biljku u osnovi. Mladi listovi su najukusniji, a kasnije postaju jači, prenosi Ekapija.

Jedan kvadratni metar može dati do dva kilograma rukole po sezoni, što je značajna ušteda u poređenju sa maloprodajnim cenama. Seme je jeftino, a prinos je višestruko veći od investicije. Za male prostore poput balkona, dovoljno je posaditi rukolu u šire saksije ili gajbe, a uz redovnu setvu svežeg lišća, može se uživati u njoj gotovo tokom cele godine.

(Agro portal)