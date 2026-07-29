PENZIJE STIŽU RANIJE NEGO ŠTO SE OČEKUJE: Evo kada počinje isplata za jul

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštilo je danas da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će biti 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jul biće 11. avgusta na tekuće račune, a dan ranije, od 10. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. avgusta.

(Tanjug)

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