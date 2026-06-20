Svet

FINSKI POLITIČAR UPUTIO DRAMATIČNO UPOZRENJE: Zelenski opasnost po bezbednost čitave Evrope

P. Đurđević

20. 06. 2026. u 16:25

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VLADIMIR Zelenski predstavlja pretnju po bezbednost čitave Evrope, što potvrđuje i ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku, ocenio je finski političar Armando Mema.

ФИНСКИ ПОЛИТИЧАР УПУТИО ДРАМАТИЧНО УПОЗРЕЊЕ: Зеленски опасност по безбедност читаве Европе

AP Photo/Peter Dejong

- Zelenski je već postao pretnja po mir u Evropi, najnoviji napadi na Moskvu i pretnje Belorusiji su očigledan znak da je taj čovek opasnost za bezbednost čitave Evrope -napisao je na mreži Iks Mema, član nacionalno-konzervativne stranke „Alijansa slobode“.

On, takođe, smatra da Zelenski greši kada misli da bi uključivanje NATO-a u sukob promenilo tok stvari.

Prema njegovom mišljenju, podrška Kijevu će biti prekinuta kada Moskva bude počela da povlači definitivne crvene linije.

Foto: Alexander Kazakov/Sputnik + Jack Abuin/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Podsetimo, Zelenski je uputio upozorenje predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, zatraživši uklanjanje vojne tehnike sa belorusko-ukrajinske granice.

(Sputnjik)

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