Društvo

SRBIN DOŽIVEO ŠOK U GRČKOJ NA PUTU ZA MORE, NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO: "Već nekoliko dana se pitam šta se, zapravo, desilo..."

В.Н.

17. 06. 2026. u 10:49

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ODLAZAK na letovanje u Grčku za jednog Srbina pretvorio se u pravu dramu koju ni nekoliko dana kasnije ne može da izbaci iz glave.

СРБИН ДОЖИВЕО ШОК У ГРЧКОЈ НА ПУТУ ЗА МОРЕ, НИЈЕ ЗНАО ШТА ГА ЈЕ СНАШЛО: Већ неколико дана се питам шта се, заправо, десило...

Foto: Ed Rhodes / robertharding / Profimedia

Na putu ka Solunu, odmah nakon prelaska graničnog prelaza Evzoni, doživeo je situaciju koja ga je ozbiljno uznemirila i navela da posumnja da je bio meta moguće prevare ili čak mnogo ozbiljnijeg incidenta.

Kako je ispričao, vozio je sporije, brzinom od oko 60 do 70 kilometara na čas, deonicom autoputa na kojoj se uključuju lokalni putevi. Tada je primetio automobil koji se sa strane uključivao na put i zaustavio se u zaustavnoj traci.

- U trenutku dok sam prolazio pored njega, video sam da mi čovek iz automobila kroz prozor maše da stanem. Čuo sam razne priče o takvim situacijama i u sekundi odlučio da nastavim dalje. Dodao sam malo gas i nisam se zaustavio - naveo je on na društvenoj mreži Redit.

Međutim, tada počinje ono što opisuje kao pravi horor na putu.

Automobil iz kog mu je signalizirano da stane ubrzo je krenuo za njim. Kako tvrdi, vozač je agresivno vozio, neprestano blicao i držao se tik iza njegovog vozila.

- Manijački mi je blicao i "visio" na braniku dobrih deset kilometara, možda i duže. Prišao mi je toliko blizu da sam mogao jasno da vidim da unutra sede dvojica muškaraca u košuljama. Sve to me je samo dodatno uverilo da ne treba da stajem. Vozio sam dalje i preznojavao se - opisao je uznemirujuće trenutke.

Posle duže potere, dvojica muškaraca su, prema njegovim rečima, odustala i udaljila se, ali pitanje šta se zapravo dogodilo nastavilo je da ga progoni.

- Već nekoliko dana se pitam šta se, zapravo, desilo. Nemoguće je da su pokušavali da mi signaliziraju da nešto nije u redu sa automobilom, jer je čovek počeo da maše dok sam još bio iza njega. Sa kolima je sve bilo u redu. Takođe, da im je zaista trebala pomoć ili da su imali kvar, sigurno me ne bi jurili deset kilometara autoputem - napisao je.

Njegova priča izazvala je brojne reakcije, a veliki broj ljudi smatra da je najverovatnije bio meta neke prevare.

- Da sam zaista stao u zaustavnoj traci i mahao nekome za pomoć, sigurno ga ne bih jurio ako ne stane. Sačekao bih sledeći automobil - napisao je jedan od komentatora.

Drugi je podelio iskustvo svog poznanika iz Zrenjanina, koji je navodno doživeo sličnu situaciju.

- Zaustavili su ga i rekli da se automobil mnogo puši i da mora da otvori haubu jer je jedan od njih mehaničar. Onda su njega i porodicu ubeđivali da vozilo nije bezbedno za vožnju i da moraju kod njih u radionicu. Srećom, nije naseo. Nije dao da otvori haubu i samo je nastavio put - naveo je korisnik.

Mnogi su se složili da je vozač doneo ispravnu odluku.

- Nemoj nikad da staješ ako nije policija - glasio je jedan od komentara.

Iako je vozač iz Srbije na kraju uspeo da izbegne ovaj sumnjivi susret, ostao je gorak ukus na ovaj događaj, baš kao i opomena svim putnicima koji planiraju odlazak na more.

(Kurir)

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