VAŽNE VESTI ZA PENZIONERE! Vučić najavio paket mera

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u, govorio je i o penzionerima.

- Za penzionere pripremamo nešto što će mnogo da im znači. Taj paket mera će mnogo pomoći i njihovi džepovi će biti puni u kratkom vremenskom periodu. Ljudi znaju da će se to dogoditi i mogu to da očekuju u narednih tri meseca. To obezbeđujemo iz realnih prihoda. Za to nam nije potrebno zaduživanje, zaduživanje je potrebno na primer za neko oružje. Mnoge zemlje iz EU su mnogo zaduženije od nas. Naša stopa zaduženosti je i dvostruko niža nego njihova - istakao je Vučić.

Donećemo i velike promene u zdravstvu. Naše farmaceutske kompanije su ostvarile dobit od 2.069.015.063.

- Gradili smo kliničke centre, bolnice, sada gradimo porodilišta, to su sve ogromni objekti i to sve košta 100, 200 miliona. Želeo sam da gradimo velelepne bolnice, ali nisam razumeo da kad odete u Blok 44 ili Šilerovu da imate plastičnu stolicu i kako su se ljudi naslanjali tako ostaje trag leđa i niko to nije okrečio godinama. Hajde da damo po milion evra za svaki od tih domova zdravlja da ljudi imaju toalete, čekaonice, da se osećaju dobro kada dođu kod lekara. Hoću da pokažem brigu za ljudsko zdravlje. Šta smo sve uadili, ugradnja endoproteza kolena: broj lica na listi čekanja 10. septembra je bio 19. 732. U ovom trenutku je 11. 533, smanjili smo za 8. 199. Ugradnja endoproteza kuka: bilo je 14. 530, danas ih čeka još 6. 348, smanjili smo za 8. 182. Operacije katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva: bilo je 7. 399, više nema. CT pregled grudnog koša, CT pregled abdomena i male karlice, CT pregled glave, pregled glave i vrata, pregled kičmenog stuba: više nema. Imamo broj lica na listi čekanja u Vojvodini: još 5. 910. Dakle, kad sve zajedno saberete, 23. 791 lice. 23. 791 lice, a bilo je 64. 862 lica. Manje je 41. 071. Nisam zadovoljan, sad pošto ne mogu vama da se obraćam, obraćam se ljudima. Dakle, dragi građani, nisam zadovoljan i zato ćemo sad da radimo sledeće stvari. Onako kako su to radile razne ambasade i mnogi drugi, moraćemo da popravimo u značajnoj meri ono što se tiče, pre svega, uh, e-zdravstva. I čim neko se ne pojavi, vi uskačete na to mesto da biste manje čekali i da biste mogli da uđete na to mesto. Sve ćemo morati da radimo drugačije, moraćemo tu i sa lekarima da razgovaramo. 15 minuta vremena, 15 minuta vremena, striktno, da se sprovodi sve i da se te liste čekanja u potpunosti nestanu. Ovo danas je mnogo manje nego što je bilo ranije, ali i dalje nisam zadovoljan. I mnoge druge promene u zdravstvu moraćemo da pravimo. Još bolje da radimo centralizaciju javnih nabavki. Moraćemo da obezbedimo još bolju pažnju za ljude, posebno tokom noći, iako tu medicinske sestre obavljaju izuzetan posao. Moraćemo da napravimo da ti ljudi budu neuporedivo ljubazniji prema pacijentima. I kada to kažem, to znači: "E, ja ovde nemam spravu, ali dođi kod mene u privatnu kliniku." To mora da bude kažnjivo, baš kao što sam rekao i za policajce. Pa da vidimo ko će to da radi. A da ima istu tu spravu tu u državi, ali da mora da mu uzme pare za to. Dakle, to su stvari koje ćemo da menjamo i podzakonskim aktima sve što možemo, da bi odmah moglo, ili najbrže, da bi moglo da stupi na snagu. I tu ćete da vidite i te kako velike promene.

- Videćete velike promene. Obezbedili smo visoka primanja lekarima i sada gotovo da ne odlaze u inostranstvo. Posebno su skupi lekovi kada lekar prepiše, jer je u dogovoru sa nekom farmaceutskom kompanijom. Tu je bezbroj problema, ja sam se toga nagledao. Mislim da su ovo velike vesti za građane - kaže Vučić.