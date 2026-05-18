POČINJE VREMENSKA KLACKALICA: Posle toplih dana stiže nestabilno vreme
U PONEDELjAK će biti pretežno vedro uz slab do umeren vetar, sa temperaturama do 22 stepena, a utorak donosi suvo i toplije vreme, dok je kiša moguća samo na jugu Srbije.
Srbiju ove nedelje očekuje prava vremenska klackalica. U samo nekoliko dana očekuje nas promenljivo vreme - od ugodnog prolećnog sunca do grmljavinskih pljuskova i pojačanog vetra.
Kako pokazuju najnovije prognoze RHMZ, ponedeljak, 18. maj, ujutru donosi pretežno vedro nebo iznad većeg dela zemlje, dok se na istoku i jugu mestimično očekuje niska oblačnost.
- Tokom današnjeg dana očekuje nas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 22 - navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Utorak donosi nastavak prijatnog vremena, pa će u većini mesta biti suvo i malo toplije, dok se kiša i pljuskovi očekuju ponegde na jugu Srbije.
Od srede preokret
Od srede se ponovo očekuje promenljivo vreme praćeno prolaznom, kratkotrajnom kišom. A pravi vremenski obrt očekuje se početkom vikenda.
Naime, u petak i subotu (22. i 23. maj), široki pojas od istočne, preko centralne, pa sve do južne Srbije pogodiće pljuskovi i grmljavina, koji će biti praćeni pojačanim severnim vetrom.
Međutim, padavine neće doneti drastično zahlađenje – dnevne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će na istoku temperatura skočiti i do 26 stepeni.
Nestabilno vreme do kraja maja
Podsetimo, kako je ranije objasnio meteorolog Ivan Ristić, do kraja maja imaćemo nestabilno vreme, te ćemo na svaka tri dana ćemo imati promene vremena.
- Biće lepo i sunčano vreme, sa temperaturama od oko 25 stepeni, a posle toga dva, tri dana sledi loše vreme, i sve tako - rekao je Ristić.
(Blic)
BONUS VIDEO: OD SUNCA, DO GRMLjAVINE: U Beograd jutros stigao najavljeni hladni talas
