DANAS SLAVIMO SVETOG NIKOLAJA: Ovo je životna priča vladike Velimirovića

V.N.

03. 05. 2026. u 06:46

SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Za dan obeležavanja slave uzet je datum prenosa moštiju Vladike Nikolaja Velimirovića iz Libertvila (SAD) u Lelić.

Foto: Vikipedija

Sveti Nikolaj je rođen 4. januara 1881. (23. decembar 1880. po julijanskom kalendaru - tada važećem u Srbiji) od prostih ali blagočestivih roditelja, Dragomira i Katarine Velimirović. Već na Bogosloviji u Beogradu istakao se velikim besedničkim darom. Najšire obrazovanje svog vremena stekao je u Evropi i Rusiji. Svojim snažnim religiozno-crkvenim i nacionalnim istupima u javnom životu ondašnje Srbije, izazvao je divljenje i poštovanje kod mnogih, ali i zavist kod drugih.

U vreme Prvog svetskog rata, u Engleskoj i Americi je širio istinu o srpskom narodu. Po završetku rata, izabran je za episkopa Žičkog. Potom je stolovao u Ohridu, pa opet Žiči. Napisao je mnoga izuzetno vredna dela. Kraj Drugog rata dočekao je u logoru Dahau. Upojio se u Americi 18. marta 1956 godine, a mošti su mu u rodni Lelić, kod Valjeva, prenete 1991. godine.

Nikolaj je učestvovao i na konferencijama za mir, na ekumenskim crkvenim susretima i skupovima, na konferencijama Hrišćanske zajednice mladih u svetu, na Svepravoslavnim konsultacijama. Dana 14. septembra 1944. godine Nemci su vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u koncentracioni logor Dahau. Nikolaj je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gde je i umro. Iz manastira Sv. Tihona prenet je zatim u manastir Svetog Save u Libertivil i sahranjen kraj oltara crkve, na južnoj strani 27. marta 1956, uz prisustvo velikog broja pravoslavnih Srba i drugih vernika širom Amerike.

Mnogo godina posle smrti njegove mošti su prenete iz Libertivila u Lelić 12. maja 1991. godine. One su izložene u hramu manastira Lelić, koji je njegova zadužbina. Na prolećnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. kanonizovan je za svetitelja.

