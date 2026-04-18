Društvo

Zemljotres na jugu Srbije: Da li ste osetili podrhtavanje?

В.Н.

18. 04. 2026. u 07:19

ZEMLjOTRES jačine 2.0 stepeni po Rihteru registrovan je noćas u 02:39 časova na području Štrpca, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Земљотрес на југу Србије: Да ли сте осетили подрхтавање?

Foto: AI generated/Gemini

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na dubini od oko 5 kilometara. Reč je o slabijem zemljotresu koji se uobičajeno ne smatra opasnim, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate seizmološku situaciju na terenu.

I rođaci mogu biti negovatelji: Počela javna rasprava o nacrtu zakona kojim se regulišu prava roditelja teško obolele dece

TOKOM javne rasprave o Nacrtu zakona roditelj-negovatelj, koja je počela danas, Ministarstvo za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja predložiće da status roditelja-negovatelja mogu da dobiju i srodnici, zapravo jedan od njih, i to u slučaju kada porodicu čine jedan roditelj i dvoje dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.

