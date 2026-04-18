Zemljotres na jugu Srbije: Da li ste osetili podrhtavanje?
ZEMLjOTRES jačine 2.0 stepeni po Rihteru registrovan je noćas u 02:39 časova na području Štrpca, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se na dubini od oko 5 kilometara. Reč je o slabijem zemljotresu koji se uobičajeno ne smatra opasnim, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe nastavljaju da prate seizmološku situaciju na terenu.
Preporučujemo
Treslo se tlo u Iranu: Jak zemljotres registrovan blizu prestonice
17. 04. 2026. u 17:01
TRESLA SE AMERIKA: Predmeti padali sa polica, snažno je ljuljalo
14. 04. 2026. u 07:40
SNAŽAN ZEMLjOTRES U TURSKOJ: Tlo se zatreslo kod Antalije
13. 04. 2026. u 10:08
TRESLO SE OSTRVO: Registrovan zemljotres jači od 5 stepeni
13. 04. 2026. u 08:20
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
