AMERIKA ISTERALA SVOJE: Dogovoren prekid vatre između Izraela i Libana

IZRAEL i Liban složili su se da sprovedu prekid vatre, saopštila je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Foto: AP Photo/Bilal Hussein

Američki predsednik je kazao da ga "frustrira" izraelski premijer Bendžamin Netanjahu zbog tekućih neprijateljstava, koja su "ugrozila svaki mirovni sporazum između Bele kuće i Irana", preneo je Skaj njuz.

Teheran je rekao da je svaki sporazum uslovljen okončanjem borbi između militanata Hezbolaha u Libanu i izraelske vojske.

Izrael je napao južni Liban i, početkom ove nedelje, naznačio je Bejrut kao "glavnu metu".

Tramp je rekao da mu je glavni prioritet da spreči Iran da razvija nuklearno oružje i rekao je novinarima u Beloj kući u sredu da je uveren da bi do kraja nedelje mogao da bude postignut sporazum.

- Ako se to desi, moglo bi da se desi tokom vikenda - rekao je on.

Zajedničko saopštenje Izraela i Libana

Izrael i Liban objavili su zajedničko saopštenje o sporazumu o prekidu vatre postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

U saopštenju je navedeno da su se dve strane saglasile da, uz smernice SAD, ubrzano rade na uspostavljanju pilot zona u kojima će Libanske oružane snage imati isključivu kontrolu nad teritorijom, bez prisustva "nedržavnih aktera", preneo je Skaj njuz.

Pod pojmom "nedržavni akteri" misli se na Hezbolah, šiitsku miliciju koju Izrael smatra destabilizujućim faktorom u Libanu i koja je bila meta više izraelskih udara.

Dve zemlje su takođe potvrdile da nemaju neprijateljske namere jedna prema drugoj i obavezale se da nastave direktne pregovore radi izgradnje poverenja, rešavanja otvorenih pitanja i rada na postizanju sveobuhvatnog sporazuma.

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