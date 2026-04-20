Novac danas na računu: Počinje isplata socijalnih davanja
ISPLATA socijalnih davanja za mart mesec za određene kategorije korisnika počinje danas, saopštilo je Ministarstvo rad, boračka i socijalna pitanja.
Na šalterima Banke Poštanska štedionica novac mogu podići korisnici:
- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
- Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
- Prava iz boračko invalidske zaštite
Korisnicima naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta i ostalih naknada po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta novac će biti uplaćen sutra.
