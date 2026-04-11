U SRBIJI DANAS VEDRIJE I SUVO: Temperatura do 17 stepeni
U SRBIJI će danas biti vedrije i suvo sa maksimalnom temperaturom do 17 stepeni.
Ujutro se ponegde očekuje slab prizemni mraz uz pretežno oblačno vreme u prvom delu dana, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom, dok se posle podne očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotajna kiša se tek ponegde očekuje u brdsko-planinskim predelima.
Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, severozapadni, a najniža temperatura će se kretati od 2 do 7 stepeni, dok će najviša biti od 14 do 17 stepeni.
U Beogradu će u prvom delu dana biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, a posle podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i suvo vreme. Vetar će biti slab, severozapadni, dok će najniža temperatura biti od 4 do 7, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 18. aprila, očekuje se promenljivo oblačno i postepeno toplije, a samo u nedelju još ponegde slab prizemni mraz.
U ponedeljak, u drugom delu dana, u brdsko-planinskim predelima ponegde se očekuju slabe padavine, dok se od utorka kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju i u ostalim predelima.
