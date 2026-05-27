KATASTROFA! Stigle užasne vesti pred meč Novaka Đokovića na Rolan Garosu

Srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Rolan Garosa protiv Francuza Valentina Roajea.

Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Što se tiče samog rasporeda! Na terenu "Filip Šatrije" će se održati dva meča pre Novakovog. prvo će nekadašnja najbolja teniserka sveta Iga Švjontek igrati sa Sarom Bejlek, a nakon toga Elina Svitolina koju je Novak rasplakao igra sa Kejtlin Kevedo. Ako se ta dva meča završe do 16 časova, što se očekuje, sledi Novak.

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Rolan Garosa je Valentan Roje, Francuz koji je odrastao u Beogradu. Sada 71, teniser sveta je išao za ocem koji je radio u jednom lancu supermarketa i tako se našao u Srbiji. Tu je u akademiji Janka Tipsarevića postao profesionalni teniser. U karijeri ima jedno ATP finale i tri titule na čelendžerima.

Mnogo više od samog rivala problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.

Pakao za Novaka, koji je priznao da u Bulonjsku šumi nije stigao baš u najboljem stanju, pa je pitanje koliko može po ovakvom vremenu u Parizu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu