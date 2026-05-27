Tenis

KATASTROFA! Stigle užasne vesti pred meč Novaka Đokovića na Rolan Garosu

Новости онлине

27. 05. 2026. u 09:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Rolan Garosa protiv Francuza Valentina Roajea.

КАТАСТРОФА! Стигле ужасне вести пред меч Новака Ђоковића на Ролан Гаросу

Allpix Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Što se tiče samog rasporeda! Na terenu "Filip Šatrije" će se održati dva meča pre Novakovog. prvo će nekadašnja najbolja teniserka sveta Iga Švjontek igrati sa Sarom Bejlek, a nakon toga Elina Svitolina koju je Novak rasplakao igra sa Kejtlin Kevedo. Ako se ta dva meča završe do 16 časova, što se očekuje, sledi Novak.

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Rolan Garosa je Valentan Roje, Francuz koji je odrastao u Beogradu. Sada 71, teniser sveta je išao za ocem koji je radio u jednom lancu supermarketa i tako se našao u Srbiji. Tu je u akademiji Janka Tipsarevića postao profesionalni teniser. U karijeri ima jedno ATP finale i tri titule na čelendžerima.

Mnogo više od samog rivala problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.

Pakao za Novaka, koji je priznao da u Bulonjsku šumi nije stigao baš u najboljem stanju, pa je pitanje koliko može po ovakvom vremenu u Parizu. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo uradili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo uradili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije