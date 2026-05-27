HRVATSKA U ŠOKU! Evo šta je Luka Modrić uradio pred početak Svetskog prvenstva
RAZOČARAVAJUĆE vesti stižu iz Hrvatske!
Luka Modrić se neće vraćati na teren nakon Svetskog prvenstva. Makar tako javlja poznati italijanski novinar Nikolo Skira koji je objavio da će iskusni hrvatski fudbaler objaviti da se penzioniše nakon Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Modrić se trenutno oporavlja od povrede koju je zadobio kada se sudario glavama sa Manuelom Lokatelijem u derbiju Serije A sa Juventusom. Iako je neizvesno da li će na Mundijali morati da nosi zaštitnu masku, jasno je da će sasvim sigurno igrati.
Bez njega u finišu prvenstva Milan je ispao sa mesta koje vodi u Ligu šampiona, a izgleda da se Modriću ne igra Liga Evrope. Takođe 40-godišnji vezista je i ranije odbijao bogate ponude iz Amerike i sa Bliskog istoka pa je teško zamisliti da će ih sada prihvatiti.
Na Svetskom prvenstvu će Modrić želeti da odigra svoj 200. meč za Hrvatsku pošto je sada na 196 mečeva za selekciju svoje zemlje. Sa reprezentacijom ima srebro i bronzu sa Svetskog prvenstva i srebro iz Lige nacija.
