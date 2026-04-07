ZBOGOM TMURNIM DANIMA: Proleće se vratilo u Srbiju, a danas temperatura ide do 22 stepena

VREME u Srbiji danas nakon delimično vedrog i u nekim delovima oblačnog jutra, očekuje razvedravanje sa dužim sunčanim intervalima i temperaturama od tri do 22 stepena, saopštio je danas Republički hidro-meteorološki zavod.

Foto: Novosti

Duvaće slab i umeren vetar, u istočnoj Srbiji i u Banatu povremeno jak, severozapadni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu nakon umerenog i potpuno oblačnog i suvog prepodneva doći do razvedravanja sa dužim sunčanim intervalima, sa umerenim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 20 stepeni.

Vreme narednih dana

Od srede do nedelje očekuje se pad temperature, sa jutarnjim mrazom i kratkotrajnim pljuskovima.