DANAS SU MLADENCI: Mladi supružnici po običaju primaju goste u svom domu, a na jedno treba da pripaze

SRPSKA pravoslavna crkvai njeni vernici danas obeležavajuveliki praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih koji je u narodu poznatiji kao Mladenci.

Praznik je posvećen sećanju na 40 vojnika, koji su 320. godine za vreme cara Likinija mučenički nastradali za Hristovu veru, jer su prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani.

Srbi vekovima unazad veruju daMladenceposebno obeležavaju bračni parovi koji su u prvoj godini braka i koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine.Mladi supružnici prema starom običaju sutra u svom domu primaju goste koji im donose poklone i na taj način im pomažu na početku njihovog braka i zajedničkog života.

Praznik je posvećen mladim supružnicima i zbog venaca kojima su sevastijski mučenici ovenčani ljubavlju Hristovom. Na ovaj način ukazuje se da mladi supružnici treba da budu verni jedno drugome kao što su sevastijski mučenici bili verni Hristu i da tu vernost i ljubav nikakvo iskušenje ne može i ne sme da savlada.

Obavezno pojedite malo koprive

Mladenčići mogu biti kružnog oblika, ali i u obliku noža, makaza, sablje, ovce, pileta.

Stariji tvrde da pre Mladenaca nije dobro jesti ništa što je izniklo posle nove godine, a dobro je jesti med, kuvanu koprivu i zelje da bi se očistila krv.

Na Mladence domaćice dočekuju goste u svojoj kući i pokazuju svoje umeće i spretnost. Običaj nalaže da ustanu rano ujutru i umese 40 kolačića od pšeničnog brašna, koji se nazivaju mladenčići, a premazuju se medom. Mladenčići simbolizuju srećan, dug i sladak život, a daju se deci i gostima koji dođu u kuću pre podne.

Mladenci uvek padaju u vreme posta tako da i hrana koja se sprema toga dana mora biti posna zbog zdravlja i napretka dece mladih supružnika.

Praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crnim slovom. Ne bi trebalo raditi u polju, ali ni kućne poslove.

