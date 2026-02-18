NBS OBJAVILA NAJNOVIJE IZMENE: Ovo je trenutno stanje na kursnoj listi
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4056 dinara.
Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je neznatno promenjen i iznosio je 98,9762.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 13,2 odsto, a od početka godine za 1,0 odsto.
