NBS OBJAVILA NAJNOVIJE IZMENE: Ovo je trenutno stanje na kursnoj listi

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4056 dinara.

Foto Arhiva

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je neznatno promenjen i iznosio je 98,9762.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 13,2 odsto, a od početka godine za 1,0 odsto.

