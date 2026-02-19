LOŠA VEST O RADOVANU: Karadžić se nalazi u zatvorskom stacionaru, zdravstveno uopšte nije dobro

ČLAN pravnog tima Radovana Karadžića Goran Petronijević izjavio je da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu Karadžića iz britanskog zatvora zbog smrti supruge, te ukazao da je situacija izuzetno delikatna, te da zdravstveno stanje prvog predsednika Republike Srpske uopšte nije dobro.

- O tome ne možemo sada govoriti. Raznih priča je tu bilo i da li će ga pustiti da dođe. Nažalost, taj postupak je vrlo komplikovan i spada u grupu takozvanih konfindenšl (poverljivih) zahteva, tako da ja čak ni ne mogu da govorim o tome - naveo je Petronijević.

Na pitanje koliko bi inače takav proces trajao i da li bi bilo dovoljno vremena da bi Karadžić mogao da stigne na sahranu supruge Ljiljane sutra na Palama, Petronijević kaže da, nažalost, ne bi.

- Njegovo zdravstveno stanje koje uopšte nije dobro - rekao je Petronijević, te dodao da još ne zna da li je Karadžić i obavešten o smrti supruge.

- Sa mnom nije komunicirao, nismo se čuli sinoć, a da li se čuo sa nekim iz porodice, to treba pitati njih - rekao je on.

Prema njegovim rečima, pitanje je i kako bi ta informacija uticala na Karadžićevo teško zdravstveno stanje.

- Situacija je veoma delikatna. On je u lošem zdravstvenom stanju. Kako može uticati na njega ovo što se desilo, da ne pričam - istakao je Petronijević.

Kada je reč o Haškom mehanizmu i da li će odgovoriti na eventualni zahtev za uslovni otpust zbog smrti supruge, Petronijević je izrazio sumnju, te podsetio da Karadžića nisu pustili na sahranu ni kada mu je umro brat niti na četrdesetnicu, i to iz Haga, a kamoli iz zatvora.

Petronijević je dodao da će verovatno doći na sahranu Karadžićeve supruge sutra na Palama.

Govoreći o zdravstvenom stanju Karadžića, Petronijević je rekao da se prvi predsednik Republike Srpske nalazi u zatvorskom stacionaru.

- Čim ga prebace u stacionar, to znači da je situacija loša - dodao je Petronijević.

Napomenuo je da su generalu Ratku Mladiću odbili zahtev za vanredni otpust tako što su rekli da se "ne nalazi u terminalnoj fazi", nakon što su pustili generala Nebojšu Pavkovića teško obolelog od raka.

- To su zlikovci, puste te samo da ne umreš tamo, da njima ne bude na teret - rekao je Petronijević.

Petronijević je ocenio da se situacija u svetu menja i da je Mehanizam izgubio finansiranje od SAD, pa je sada pitanje koliko će EU podnositi "teret" tog suda.

- Sama činjenica da je sadašnja američka administracija to uradila govori o tome da su faktički prećutno priznali ono što mi govorimo - da to nije sud, nego jednostavno jedna kaznena ekspedicija, disciplinski organ NATO-a - rekao je Petronijević.

Prvi predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred haškim sudom za navodne ratne zločine u BiH, a 2021. godine prebačen je da služi kaznu u britanski zatvor na ostrvu Vajt.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je juče u Istočnom Sarajevu u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Biće sahranjena sutra na gradskom groblju Bare na Palama.

