BRUTALAN UDAR UKRAJINE NA RUSIJU, ODJEKUJU SNAŽNE EKSPLOZIJE: Belgorod zasut projektilima, napadnuta i Pskovska oblast (FOTO/VIDEO)
UKRAJINA je navodno pogodila skladište nafte u ruskoj Pskovskoj oblasti i lansirala projektile na ruski grad Belgorod, što je izazvalo nestanke struje u delovima grada, preneli su Telegram kanali i lokalne vlasti u noći između 18. i 19. februara.
- Nažalost, došlo je do još jednog masovnog raketnog napada na energetske objekte u gradu Belgorodu. Šteta je velika. Možemo da vidimo da je došlo do delimičnog gubitka električne energije i grejanja, pa trenutno istražujemo situaciju - izjavio je guverner Belgorodske oblasti, Vjačeslav Gladkov, kasno 18. februara.
Grad se nalazi svega 34 kilometra od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.
Eksplozije i požari u gradu Velikije Luki
Eksplozije i požari prijavljeni su tokom noći 19. februara u skladištu nafte u gradu Velikije Luki, u severozapadnom delu Pskovske oblasti, prema navodima Telegram kanala Exilenova+.
Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije u pokušaju da oslabi borbenu moć Moskve. Kijev energetsku infrastrukturu smatra legitimnim vojnim ciljem, uz obrazloženje da ona direktno finansira ruske ratne napore.
Belgorodska oblast pod čestim napadima
Belgorod je više puta bio meta napada tokom rata, kao i poslednjih nedelja. Napadi su prijavljeni i tokom noći 2. februara u Belgorodskoj oblasti, kada su zvaničnici tvrdili da je ukrajinski dron izazvao požar u gradu Stari Oskol.
Dana 6. februara prijavljeni su nestanci struje i grejanja u Belgorodskoj oblasti nakon navodnog raketnog napada koji je oštetio ključnu energetsku infrastrukturu.
Dodatni prekidi u snabdevanju strujom i grejanjem zabeleženi su 7. februara u Belgorodu, nakon navodnih napada na lokalnu termoelektranu i elektroenergetsku podstanicu.
Napadi dronovima širom Rusije
Napadi dronovima zabeleženi su širom Rusije tokom noći 17. februara, uključujući i rafineriju nafte Iljski u južnoj ruskoj oblasti Krasnodarski kraj, gde je izbio veliki požar nakon prijavljenih udara, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, lokalnih vlasti i društvenih mreža.
Prema ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi, Ukrajina je tokom noći između 14. i 15. februara izvela napade na naftni terminal u južnoj Rusiji, kao i na ruski sistem protivvazdušne odbrane na Krimu.
(Kyiv Independent)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
OGROMAN PORAZ EU: Cilj ostao samo puko očuvanje ostataka Ukrajine
18. 02. 2026. u 23:41
DžONSON: Evropa da pošalje trupe u Ukrajinu ili zaćuti, Amerikanci mogu biti nepodnošljivi
18. 02. 2026. u 20:12
TUGA: Novi snimak sa ratišta (VIDEO)
18. 02. 2026. u 20:00
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)