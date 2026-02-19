BRUTALAN UDAR UKRAJINE NA RUSIJU, ODJEKUJU SNAŽNE EKSPLOZIJE: Belgorod zasut projektilima, napadnuta i Pskovska oblast (FOTO/VIDEO)

UKRAJINA je navodno pogodila skladište nafte u ruskoj Pskovskoj oblasti i lansirala projektile na ruski grad Belgorod, što je izazvalo nestanke struje u delovima grada, preneli su Telegram kanali i lokalne vlasti u noći između 18. i 19. februara.

Foto: Printskrin Iks/@Tendar

- Nažalost, došlo je do još jednog masovnog raketnog napada na energetske objekte u gradu Belgorodu. Šteta je velika. Možemo da vidimo da je došlo do delimičnog gubitka električne energije i grejanja, pa trenutno istražujemo situaciju - izjavio je guverner Belgorodske oblasti, Vjačeslav Gladkov, kasno 18. februara.

Grad se nalazi svega 34 kilometra od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

‼️‼️Velikiye Luki, Pskov region, explosion at an oil depot💥



See the latest updates with us:@TTheBattlefield pic.twitter.com/1m0aohHfBG — The Battlefield (@TTheBattlefield) February 19, 2026

Eksplozije i požari u gradu Velikije Luki

Eksplozije i požari prijavljeni su tokom noći 19. februara u skladištu nafte u gradu Velikije Luki, u severozapadnom delu Pskovske oblasti, prema navodima Telegram kanala Exilenova+.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije u pokušaju da oslabi borbenu moć Moskve. Kijev energetsku infrastrukturu smatra legitimnim vojnim ciljem, uz obrazloženje da ona direktno finansira ruske ratne napore.

The oil depot in Velikiye Luki, Pskov region, in Russia, is fully engulfed in fire.



What is worth mentioning is that Russians actually tried to protect the facility using a fence and scaffolding. It evidently didn’t work. pic.twitter.com/cBxcHbXs9g — (((Tendar))) (@Tendar) February 18, 2026

Belgorodska oblast pod čestim napadima

Belgorod je više puta bio meta napada tokom rata, kao i poslednjih nedelja. Napadi su prijavljeni i tokom noći 2. februara u Belgorodskoj oblasti, kada su zvaničnici tvrdili da je ukrajinski dron izazvao požar u gradu Stari Oskol.

Dans la nuit, l'Ukraine a de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de la ville de Belgorod. Plus de 30 roquettes, dont des HIMARS, ont été utilisées, provoquant des coupures de courant généralisées. https://t.co/Gyk1sUPHIj — SC🇫🇷🇫🇷🇫🇷 (@clerc57) February 19, 2026

Dana 6. februara prijavljeni su nestanci struje i grejanja u Belgorodskoj oblasti nakon navodnog raketnog napada koji je oštetio ključnu energetsku infrastrukturu.

Dodatni prekidi u snabdevanju strujom i grejanjem zabeleženi su 7. februara u Belgorodu, nakon navodnih napada na lokalnu termoelektranu i elektroenergetsku podstanicu.

At approximately 00:05 Ukrainian time, the deep-strike attack drones launched a strike on an oil depot in Velikiye Luki, Pskov Oblast. pic.twitter.com/QuL2AyUtYD — DroneBomber (@DrnBmbr) February 18, 2026

Napadi dronovima širom Rusije

Napadi dronovima zabeleženi su širom Rusije tokom noći 17. februara, uključujući i rafineriju nafte Iljski u južnoj ruskoj oblasti Krasnodarski kraj, gde je izbio veliki požar nakon prijavljenih udara, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, lokalnih vlasti i društvenih mreža.

Now mostly without electricity, heating and hot water, Russia's city of Belgorod is currently under massive missile bombardment from the Free World.



Scenes of darkness and the governor complaining much more than he did while Russia was bombing Ukrainian cities for the last 4… pic.twitter.com/W8a0K0BuJU — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 18, 2026

Prema ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi, Ukrajina je tokom noći između 14. i 15. februara izvela napade na naftni terminal u južnoj Rusiji, kao i na ruski sistem protivvazdušne odbrane na Krimu.

(Kyiv Independent)

