OGLASIO SE FSS! Talentovani fudbaler izabrao reprezentaciju Srbije
ZANIMLjIVA vest dolazi iz sveta fudbala.
Fudbalska reprezentacija Srbije ima novog Samardžićam, jer će dres kadetske selekcije obući Tadija. Mladi napadač Herte iz Berlina prihvatio je poziv Fudbalskog saveza Srbije.
Pojaviće se na prozivci selektora kadetske reprezentacije Igora Matića uoči prijateljske utakmice protiv selekcije Slovenije, koja je na programu 26. februara.
"Posle Lazara, i drugi brat iz porodice Samardžić, Tadija, izabrao je Srbiju! Mladi fudbaler Herte iz Berlina, prihvatio je poziv Fudbalskog saveza Srbije i pojaviće se na prozivci selektora kadetske reprezentacije Igora Matića uoči prijateljske utakmice protiv selekcije Slovenije, koja je na programu 26. februara. Ovo je još jedna potvrda poverenja koje mladi talenti iz dijaspore ukazuju srpskom fudbalu, kao i opredeljenja Fudbalskog saveza Srbije da okupi i pruži šansu svim igračima koji žele da nose dres svoje zemlje. Tadija, dobro došao u reprezentaciju Srbije", poruka je FSS.
Za razliku od starijeg brata Lazara, koji je prošao sve mlađe selekcije Nemačke pre nego što je odabrao Srbiju, Tadija je je odmah izabrao dres "orlića”. Selektor kadetske reprezentacije Srbije (U17), Igor Matić, pozvao ga je u februaru 2026. godine za prijateljski duel protiv Slovenije, što se smatra ključnim korakom u njegovoj reprezentativnoj karijeri.
Tadija Samardžić je najmlađi od trojice braće. Skrenuo je oažnju na sebe partijama u omladinskoj školi berlinske Herte. Prve fudbalske korake napravio u berlinskim klubovima TSV Rudow 1888 i Berliner SC, pre nego što je 2023. godine zadužio opremu Herte. Tadija je klasičan napadač, imao je jendo vreme problem sa povredom ali se na teren vratio krajem 2025. godine. Od decembra beleži sjajne partije u kadetskoj Bundesligi, a nakon povrtka je postiga dva gola i pokazao da je u odličnoj formi.
