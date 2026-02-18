OVAJ DEO NOVOG BEOGRADA BIĆE BEZ VODE ČITAV DAN: Pogledajte spisak, isključenja od 9 do 20 sati
ZBOG stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, u sredu, 18. februara 2026. godine, od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Partizanske avijacije (svi brojevi od 4 do 18) i Smolućskoj (svi brojevi od 2 do 16).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
