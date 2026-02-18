DANAS SLAVIMO SVETU MUČENICU AGATIJU: Stradala je zbog svojih uverenja - smatra se zaštitnicom žena

DANAS Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetu mučenicu Agatiju.

Rodila se u porodici imućnih, ali uglednih i dobrih ljudi u sicilijanskom gradu Palermu, a priča kaže da je reč bila o prelepoj devojci koja je od malih nogu živela u skladu sa hrišćanskim vrednostima.

Život joj se iz korena promenio kada je car Decije Trajan počeo da goni hrišćane. Agatija je uhvaćena i izvedena pred sudiju Kvintijana koji je, videvši koliko je lepa, poželeo da je oženi.

Agatija je odbila prosidbu, iako je mogla da poštedi svoj život. Rekla mu je kako je ona Hristova nevesta, a sudija se smrtno uvredio i stavio je na teške muke - bila je vezana za drvo, šibana i udarana do krvi.

Sudija ju je potom pitao da li želi da se odrekne Hrista i da tako izbegne dalje muke. Na ovo mu je Agatija, prema predanju, odgovorila:

- Ove muke meni su vrlo korisne, kao što pšenica ne može doći u žitnice pre nego se očisti od pleve, tako ni duša moja ne može ući u Raj, ako telo moje najpre ne bude sokrušeno mukama.

Besan, sudija je nakon toga naredio da Agatiji odseku grudi i bace je u tamnicu. Tu je Sveta Agatija i preminula, 251. godine.

Sudiju je ubrzo sustigla zaslužena kazna. Prema predanju, krenuo je do imanja Agatijinih roditelja kako bi ga prisvojio za sebe. Na tom putu, celu svitu su izgazili konji koji su se u jednom trenutku neobjašnjivo razbesneli.

Zbog strašnog načina na koji je skončala, Sveta mučenica Agatija smatra se zaštitnicom svih onih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja ili vere.

Agatiju poštuju i katolici i pravoslavci, a naročito je pominju žene jer se veruje da će ih ona zaštititi od svake bolesti i boli. Zato, danas obavezno prošetajte do crkve. Pomolite se i zapalite sveću u pomen na ovu sveticu. Ovo će vam doneti mir i sreću.

