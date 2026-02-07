KIŠA, SNEG I OLUJNA KOŠAVA STIŽU U SRBIJU: Vreme pravi potpuni preokret - Spremite se

U SRBIJI danas preovlađuje oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, dok se na visokim planinama očekuje i provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tek od sredine dana na jugu zemlje biće suvo, uz duže sunčane intervale i nešto prijatnije temperature. Vetar će biti slab, a na istoku umeren, severozapadni i zapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 9 do 12 stepeni, a na krajnjem jugu oko 14 stepeni.

Foto: N. Živanović

Prema prognozi RHMZ, u nedelju se nastavlja pretežno oblačno vreme, uz mogućnost slabe kiše ujutru i pre podne, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Tokom popodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje u većem delu zemlje.

Početkom sledeće sedmice sledi nova promena vremena. U košavskom području doći će do uspostavljanja i jačanja jugoistočnog vetra, koji će povremeno dostizati i olujne udare, što može dodatno pogoršati osećaj hladnoće, upozoravaju meteorolozi.

U ponedeljak će u većem delu Srbije biti umereno oblačno, dok se na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje očekuju padavine. Kiša će se tokom večeri i noći, osim na planinama, pretvarati u sneg i u Timočkoj Krajini, gde je moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača. Do kraja sedmice prognoziraju se povremena prolazna naoblačenja sa kišom, dok će se sneg zadržati uglavnom u planinskim predelima, a u Timočkoj Krajini još samo u utorak.

