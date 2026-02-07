KORAĆ OPLEO PO BLOKADERIMA: To što oni rade je zastrašujuće! To je narcizam! Baš da vidimo koliko će biti dosledni (VIDEO)
IDEOLOG blokadera Žarko Korać opleo je po svojima i njihovoj listi za izbore.
- Jedan od najgorih zahteva nekih od plenuma jeste da opozicija ne izlazi na izbore, to je zastrašujuće, to nismo imali u Evropi da neka nepoznata lista studentska zastupa...jer mi još ne znamo ko će biti na toj listi i pitanje je da li će se dopasti svim građanima ta lista, odmah da vam kažem, verovatno neće. - izjavio je Korać.
