Politika

KORAĆ OPLEO PO BLOKADERIMA: To što oni rade je zastrašujuće! To je narcizam! Baš da vidimo koliko će biti dosledni (VIDEO)

В.Н.

07. 02. 2026. u 10:40

IDEOLOG blokadera Žarko Korać opleo je po svojima i njihovoj listi za izbore.

КОРАЋ ОПЛЕО ПО БЛОКАДЕРИМА: То што они раде је застрашујуће! То је нарцизам! Баш да видимо колико ће бити доследни (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Jedan od najgorih zahteva nekih od plenuma jeste da opozicija ne izlazi na izbore, to je zastrašujuće, to nismo imali u Evropi da neka nepoznata lista studentska zastupa...jer mi još ne znamo ko će biti na toj listi i pitanje je da li će se dopasti svim građanima ta lista, odmah da vam kažem, verovatno neće.  - izjavio je Korać.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVKO MAMIĆ LUDOVAO SA CECOM: Evo šta mu je ona poručila (VIDEO)

ZDRAVKO MAMIĆ LUDOVAO SA CECOM: Evo šta mu je ona poručila (VIDEO)