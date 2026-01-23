U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje

NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.

Kako pojašnjava specijalizovani sajt koji prati vremenske prilike, polarni vrtlog obično je „čuvar“ hladnoće, odnosno on je zaključava u polarne regione kada je jak.

Međutim, kada je poremećen ili uruši, hladan vazduh može da se proširi u Severnu Ameriku i Evropu. Polarni vrtlog je naziv za zimsku cirkulaciju nad severnom hemisferom. Deluje se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) deo.

Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali sa različitom snagom, oblikom i uticajima. Jak polarni vrtlog može da zadrži hladniji vazduh u polarnim regionima, sprečavajući njegovo kretanje.

To obično stvara blaže uslove za veći deo Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i drugih područja srednjih širina. Slab polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vreme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta pritiska i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrevanja.

Arktički vazduh već zahvata Severnu Ameriku, hladnije i nad Evropom

Trenutna disrupcija polarnog vrtloga donosi arktički vazduh u Severnu Ameriku. Tokom narednih pet dana, koridor polarnog vazduha stiže u južnu i istočnu Kanadu i proteže se kroz gotovo cele Sjedinjene Američke Države, osim jugozapada i Floride. Ta hladna vazdušna masa, kako ističe Severe Weather Europe, upravo je ono što se i očekuje od jezgra polarnog vrtloga krajem januara.

Pored toga, hladniji vazduh vidljiv je i nad Evropom. On dostiže severne i severno-centralne delove, dok se toplija vazdušna masa širi na jugu, a blaži uslovi preovladavaju na zapadu i severozapadu.

Prodor hladnije mase u februaru

Za narednu nedelju predviđa se još jedan pomak u stratosferi, što potencijalno može doneti još hladniju vazdušnu masu. Pored toga, poslednje prognoze pokazuju produženo slabljenje polarnog vrtloga u februaru.

To se, naime, obično dešava tokom iznenadnog stratosferskog zagrevanja, a jedno bi trebalo da usledi početkom februara. Reč je o događaju koji označava porast pritiska i temperature u stratosferi i vrši pritisak na polarni vrtlog. U takvoj situaciji, polarni vrtlog može da se poremeti ili čak potpuno uruši.

Kao rezultat stratosferskog zagrevanja i kolapsa polarnog vrtloga, očekuje se da će se područje niskog pritiska prostirati od istočnih Sjedinjenih Američkih Država preko Atlantika sve do Evrope. To znači severni tok sa polarnom vazdušnom masom za Sjedinjene Američke Države, ali i hladan potencijal za veliki deo Evrope.

Širom Evrope, prognoza temperaturne anomalije za početak februara ukazuje na širenje toplije vazdušne mase preko kontinenta. Hladniji vazduh očekuje se nad severnim i severozapadnim delovima, dok se u ostatku kontinenta očekuju normalne do iznadprosečne temperature u periodu prilagođavanja.

Gledajući ka sredini februara, prognoza temperature nad Evropom pokazuje povratak hladnijeg vazduha sa severa. To je, naime, posledica stratosferskog zagrevanja i disrupcije polarnog vrtloga, kao i širenja hladnog vazduha iz polarnih regiona u srednje širine.