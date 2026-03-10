Društvo

PROLEĆE I OLUJNA KOŠAVA, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 10. mart

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 03. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОЛЕЋЕ И ОЛУЈНА КОШАВА, Ево докле ће да траје: Временска прогноза за уторак, 10. март

Foto: N.Živanović

VREME U SRBIJI

Sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Temperatura od minus dva do 20 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Nakon prohladnog jutra, u toku dana sunčano, vetrovito i relativno toplo.

Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, uz mogućnost promenljive oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uglavnom na lokalitetima u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

