STIŽE PROMENA EVO DO KADA ĆE TRAJATI: Vremenska prognoza 22. januar

U VEĆINI mesta suvo, tek ponegde su moguće kratkotrajne padavine, slaba kiša i slab sneg.

Iz zapadnog Sredozemlja stiže nam malo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -8 stepeni, najviša dnevna do 8 stepeni. U glavnom gradu oblačno, moguća je slaba kiša. Temperatura do 4 stepena. Narednih dana postepeno toplije.

Ujutru u većini mesta slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama: ujutru snegom, a tokom dana kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -8 do 1 °S, a najviša dnevna od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 °S na jugoistoku zemlje. Upozorenje: Tmin<-5 °C, verovatnoća 80%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80%.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

23.01.2026. Petak: Malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, a na jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini jutarnja magla, koja se po kotlinama i dolinama reka može zadržavati i duže. Vetar slab i umeren, u košavskom području krajem dana ponovo u pojačanju, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 1 °S, a najviša od 2 u Timočkoj Krajini do 11 °S u južnim i centralnim predelima. Upozorenje: MAGLA - Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%.

24.01.2026. Subota: Vetrovito, tek ponegde uz kratkotrajnu, slabu kišu. U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno povremeno sa rosuljom ili slabim snegom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša od 5 do 12 °S, u Timočkoj Krajini do 2 °S. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 85%. MAGLA - Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 85%.

25.01.2026. Nedelja: Jak i olujni južni i jugoistočni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima. Uz više oblačnosti očekuje se i prolazna kiša, a u Timočkoj Krajini gde će biti hladnije i sneg. Više padavine očekuje se jugu Srbije. Najniža temperatura od -2 do 5 °S, a najviša od 5 do 12 °S, u Timočkoj i Negatinskoj Krajini do 2 °S. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 90%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%.

