PREMINUO VLADO ĐUKANOVIĆ: Odlazak poznatog lingviste

POZNATI srpski lingvista Vlado Đukanović preminuo je u 66. godini života.

Foto: Printscreen/Jutjub/RTV Marš Valjevo

Đukanović je bio dugogodišnji autor više televizijskih i radijskih emisija o jeziku, napisao je više knjiga i udžbenika srpskog jezika, bio je jedan od autora Rečnika srpskog jezika SANU, dugogodišnji saradnik Uneska, i redaktor na lokalizaciji za srpski Vindous i druge majkrosoftove aplikacije.

Vlado Đukanović je bio poznat po javnim nastupima o savremenim pitanjima jezika, posebno o normama, žargonu i uticaju stranih elemenata u srpskom jeziku.

Vreme komemoracije i sahrane biće naknadno saopšteni.

