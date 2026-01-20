VOZOM OD BEOGRADA DO BUDIMPEŠTE ZA TRI SATA: Ovako će izgledati pasoška kontrola, poznato i koliko će se čekati

BRZI voz Beograd–Budimpešta trebalo bi da krene krajem februara ili početkom marta, a granične kontrole planirane su da traju oko 30 minuta, sa zajedničkim pregledom na stanici Kelebija u Mađarskoj.

Brzi voz Beograd-Budimpešta, kojim bi vožnja između dve prestonice trebalo da traje tri sata, prema najavama trebalo bi da počne da saobraća krajem februara ili početkom marta, a putnike koji nameravaju njime da putuju najviše zanima koliko će vremena trajati granične kontrole i da li se može desiti da duže vremena provedu na granici nego u vožnji.

Strah od dugog čekanja

Gotovo da nema putnika iz Srbije koji putujući u zemlje Zapadne Evrope autobusom ili automobilom tokom praznika nije na ulasku u Mađarsku čekao od četiri pa do 12 sati, pa se mnogi sada nadaju da bi brzi voz mogao da ih poštedi ove neprijatnosti.

Zbog toga je Kurir istraživao na koji način će se vršiti granične kontrole brzog voza na relaciji od Beograda do Budimpešte, i obrnuto, i na koliko zadržavanje putnici treba da računaju.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije objašnjavaju da su granične kontrole u železničkom saobraćaju utvrđene sporazumom između dve države.

"Način obavljanja granične kontrole u železničkom saobraćaju na relaciji Beograd-Budimpešta regulisan je sporazumom između Vlade Republike Srbije i vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, na osnovu kojeg se dve strane mogu dogovoriti da obavljaju graničnu kontrolu na zajedničkom graničnom prelazu.

Shodno navedenom, granična kontrola putnika na relaciji Beograd-Budimpešta obavljaće se na zajedničkom graničnom prelazu za kontrolu međunarodnog putničkog železničkog saobraćaja na teritoriji Mađarske (ŽS Kelebija)" kažu u MUP.

Kontrola traje pola sata

Što se tiče vremena potrebnog za graničnu kontrolu putnika iz voza, u MUP ističu da je planirano da zadržavanje vozova traje pola sata.

"Kada je reč o pitanju koje se odnosi na vreme zadržavanja voza na graničnom prelazu za potrebe obavljanja granične kontrole, isto se utvrđuje od strane organa nadležnog za poslove odvijanja železničkog putničkog saobraćaja, uz saglasnost granične policije i carine.

Prema dosadašnjim informacijama, planirano je zadržavanje vozova za potrebe granične kontrole nadležnih organa Republike Srbije i Mađarske u trajanju od 30 minuta", ističu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.

EES kontrolu putnika rade Mađari

S obzirom na to da je Mađarska članica Evropske unije i da se na njenim graničnim prelazima od 28. oktobra prošle godine primenjuje EES sistem ulaska i izlaska, zanimalo nas je i da li će svi putnici morati da izlaze iz voza radi skeniranja očiju i otisaka prstiju, ali u MUP na to pitanje nisu znali odgovor.

"Primena sistema ulaska u Evropsku uniju i izlaska iz nje EES/ETIAS nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, već nadležnih organa Mađarske kao članice EU", naglašavaju u MUP.

A kada će tačno železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte krenuti i kakve će se procedure primenjivati na granici, trebalo bi precizno da bude utvrđeno sledeće nedelje, posle posete ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević Budimpešti, gde će sa mađarskim kolegama razgovarati o ovoj temi.

Sofronijevićeva je ranije najavila da će putnički saobraćaj od Beograda i Budimpešte verovatno krenuti krajem februara ili u martu.

"Ja ne volim da se izjašnjavam dok nemam zvanične podatke, ali situacija je da će se to desiti krajem februara ili u martu. Videćemo sa mađarskim kolegama i onda ću saopštiti precizan podatak kada ćemo imati i ovu prugu", rekla je Sofronijevićeva i dodala da će voz na nekim deonicama moći da ide brzinom od 200 km na sat.

