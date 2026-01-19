Društvo

ŽENE OVO NIKAKO NE SMEJU DA RADE NA SVETOG JOVANA: Veruje se da odnose sreću, a jedno je vrlo poželjno

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 22:50

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici u utorak, 20. januara, proslavljaju Svetog Jovana, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji.

ЖЕНЕ ОВО НИКАКО НЕ СМЕЈУ ДА РАДЕ НА СВЕТОГ ЈОВАНА: Верује се да односе срећу, а једно је врло пожељно

Foto: SPC

Ovaj svetitelj je poznat ne samo po svojoj veri, već i po izuzetnoj učenosti i uticaju na crkvene reforme.

Život i dela Svetog Jovana Zlatoustog

Sveti Jovan, poznat i kao Zlatousti, isticao se izvanrednim retoričkim sposobnostima i spada u red Sveta tri jerarha. Godine 397. postaje episkop carigradski, ali njegov rad ubrzo izaziva neslaganja sa ministrom dvora cara Arkadija, Evtropijem, kao i sa caricom Evdoksijom. Njegove reforme načina života, kako u crkvenim krugovima, tako i na carskom dvoru, nisu naišle na odobravanje vlasti.

Zbačen sa prestola 402. godine, progonjen je u Kukuz, gde je 407. godine i preminuo. Uprkos progonstvu, Sveti Jovan nastavlja da piše, a među njegovim najpoznatijim radovima su sedamnaest pisama upućenih Olimpjadi. Njegove svete mošti su 1204. godine odneti iz Carigrada u Rim tokom krstaških pohoda. Tamo su počivale sve do 2004. kada su, dogovorom, vraćene u Carigrad, današnji Istanbul.

Običaji i verovanja

Sveti Jovan se smatra jednim od najpismenijih i najučenijih svetitelja, pa se veruje da je na njegov dan poželjno uzeti knjigu i pročitati makar deo. U pojedinim krajevima Srbije postoji običaj da žene tog dana ne uzimaju u ruke igle, konac ili vunicu, kako ne bi ometale blagodat praznika.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREMINULA SENKA VELETANLIĆ
Društvo

0 2

PREMINULA SENKA VELETANLIĆ

POZNATA srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je danas, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Fejsbuk nalogu.

19. 01. 2026. u 21:52

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!