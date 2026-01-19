PLIVALO SE ZA ČASNI KRST U PČINJSKOM OKRUGU: Najhladnije na Vlasini i u Bosilegradu
Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić.
Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika.
Na predlog Eparhijskog saveta, prvi put je ukinuta višegodišnja praksa javne licitacije za kupanje krsta u dvorištu Sabornog hrama Sveta Trojica u Vranju. Umesto nadmetanja u sumama novca, omogućeno je svim zainteresovanim građanima da se prijave za učešće uz jedinstven iznos priloga od 20.000 dinara. Ova promena naišla je na veliki odziv, pa je tako ove godine čak 28 Vranjanaca zajedno učestvovalo u ovom svečanom činu.
Plivalo se u reci kod Belog mosta okupan je krst i u manastiru Sveti Prohor Pčinjski.
Aleksandar Spirić iz sela Klenike kod Bujanovca, pobednik je u plivanju za časni krst u reci Pčinji nedaleko od Manastira Prohor Pčinjski.
U Bosilegradu uslovi nisu dozvolili baš plivanje ali su najhrabriji ušli u ledenu reku i simbolično okupali krst, a društvo su im pravili i trubači.
Na gradskom bazenu Vladičinom Hanu do časnog krsta prvi je doplivao Veselin Gašić.
