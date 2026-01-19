Društvo

"VERUJTE U SEBE RADITE NA TOME I DESIĆE SE" Strahinja (14) prvi doplivao za Časni krst u ledenoj Đetinji (VIDEO)

19. 01. 2026. u 12:06

U HLADNU Đetinju za plivanje za Časni krst, koje se po 16 put organizuje u Užicu, skočilo je 111 Užičana. Prvi do krsta je doplivao četrnaestogodišnji Strahinja Peković.

Foto: Printskrin Instagram/srbiju_upoznaj

Strahinja ističe da je ovo uradio zbog porodice, oca i majke i da mu ovo mnogo znači.

- Imam da kažem za sve ljude koji nisu plivali i ovako šta god imate u glavi samo krenite i verujte u sebe, verujte u sebe radite na tome i desiće se - rekao je Strahinja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

