"VERUJTE U SEBE RADITE NA TOME I DESIĆE SE" Strahinja (14) prvi doplivao za Časni krst u ledenoj Đetinji (VIDEO)
U HLADNU Đetinju za plivanje za Časni krst, koje se po 16 put organizuje u Užicu, skočilo je 111 Užičana. Prvi do krsta je doplivao četrnaestogodišnji Strahinja Peković.
Strahinja ističe da je ovo uradio zbog porodice, oca i majke i da mu ovo mnogo znači.
- Imam da kažem za sve ljude koji nisu plivali i ovako šta god imate u glavi samo krenite i verujte u sebe, verujte u sebe radite na tome i desiće se - rekao je Strahinja.
