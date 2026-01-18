STIŽE NOVI MINUS: Evo kako da sobne biljke prežive pad temperatura

HLADNIJI dani predstavljaju pravi izazov za sobne biljke.

Unplash

Ipak, uz nekoliko jednostavnih pravila, i tokom zime mogu izgledati zdravo i bujno.

Najvažnije je da biljke budu zaštićene od hladnog vazduha. Promaja sa prozora i vrata može ih šokirati, pa ih je bolje skloniti sa prozorskih klupica i ulaznih prostora. Istovremeno, treba izbegavati blizinu radijatora, kamina i drugih izvora toplote, jer nagle promene temperature mogu biti jednako štetne kao i hladnoća. Idealno je održavati stabilnu temperaturu u prostoru.

Tokom zime potrebno je smanjiti zalivanje. Zbog sporijeg rasta, biljkama treba manje vode i hranljivih materija. Zemlju treba proveravati prstima i zalivati tek kada se osuši nekoliko centimetara ispod površine. Preterano zalivanje može dovesti do truljenja korena, a požuteli listovi i buđ u saksiji jasan su znak da je vode previše. Preporučuje se i korišćenje mlake vode, koja manje šokira biljku.

Vlažnost vazduha igra veliku ulogu u zdravlju sobnog cveća. Suv vazduh, karakterističan za grejane prostorije, može im smetati, pa je dobro povećati vlažnost grupisanjem biljaka ili postavljanjem saksija na posudu s vodom i kamenčićima, vodeći računa da korenje ne stoji direktno u vodi.

Čisto lišće omogućava biljkama da bolje iskoriste dostupnu svetlost. Prašina se lako nakuplja, pa je povremeno tuširanje listova ili brisanje vlažnom krpom jednostavan, ali efikasan način da se poboljša fotosinteza.

Svetlost je zimi presudna. Saksije je korisno povremeno rotirati kako bi svaki deo biljke dobio dovoljno svetla. U prostorima gde prirodno osvetljenje nije dovoljno, rešenje mogu biti lampe punog spektra ili LED rasveta namenjena za uzgoj biljaka, koje se uključuju više sati dnevno.

Uz ove savete, sobne biljke mogu bez problema prebroditi zimski period i dočekati toplije dane u dobroj formi.

(NajŽena)

