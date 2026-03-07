AMERIKANCI TEK SPREMAJU PAKAO ZA IRAN: Američki bombarder B-1 Lanser sleteo u britansku bazu

VELIKI američki bombarder sposoban da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je ministar odbrane SAD upozorio na povećanje napada na Iran.

Foto: Profimedia

Bombarder B-1 Lanser, dugačak 44,5 metara i sa rasponom krila od 41,7 metara, težak je oko 86 tona i najbrži je bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema podacima kompanije Boing.

Može dostići brzinu veću od 1.450 km/h.

A U.S. Air Force B-1B “Lancer” Long-Range Heavy Bomber seen arriving at RAF Fairford in Gloucestershire, England earlier today, as preparations are now fully underway for the deployment of additional bombers to bases in Diego Garcia and the United Kingdom.pic.twitter.com/gqgwd6ly52 — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Napredni sistemi navođenja i zaštite

„Kost“ ima napredne radarske i GPS sisteme za ciljanje napada, kao i elektronske ometače, sisteme za upozoravanje na radar i mamce kako bi se izbeglo otkrivanje od strane protivnika. B-1, koji je korišćen u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku, ima posadu od četiri člana i može da nosi do 34 tone oružja i opreme.

Dolazak u britansku bazu

Bombarder je fotografisan pri dolasku u RAF Ferford u Glosterširu u petak, nakon što je britanski premijer Kir Starmer dao SAD dozvolu da pokrenu odbrambene napade na iranske raketne objekte iz britanskih baza.

Reakcije i najavljeni protesti

Zapadni zvaničnici su u sredu potvrdili da se očekuje da će američki avioni stići u bazu u narednim danima.

Protesti su najavljeni ispred RAF Ferforda danas popodne protiv mogućeg korišćenja baze za američke bombardere.

(Indeks.hr)

