AMERIKANCI TEK SPREMAJU PAKAO ZA IRAN: Američki bombarder B-1 Lanser sleteo u britansku bazu
VELIKI američki bombarder sposoban da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je ministar odbrane SAD upozorio na povećanje napada na Iran.
Bombarder B-1 Lanser, dugačak 44,5 metara i sa rasponom krila od 41,7 metara, težak je oko 86 tona i najbrži je bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema podacima kompanije Boing.
Može dostići brzinu veću od 1.450 km/h.
Napredni sistemi navođenja i zaštite
„Kost“ ima napredne radarske i GPS sisteme za ciljanje napada, kao i elektronske ometače, sisteme za upozoravanje na radar i mamce kako bi se izbeglo otkrivanje od strane protivnika. B-1, koji je korišćen u Siriji, Libiji, Avganistanu i Iraku, ima posadu od četiri člana i može da nosi do 34 tone oružja i opreme.
Dolazak u britansku bazu
Bombarder je fotografisan pri dolasku u RAF Ferford u Glosterširu u petak, nakon što je britanski premijer Kir Starmer dao SAD dozvolu da pokrenu odbrambene napade na iranske raketne objekte iz britanskih baza.
Reakcije i najavljeni protesti
Zapadni zvaničnici su u sredu potvrdili da se očekuje da će američki avioni stići u bazu u narednim danima.
Protesti su najavljeni ispred RAF Ferforda danas popodne protiv mogućeg korišćenja baze za američke bombardere.
