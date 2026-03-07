SPREMITE SE ZA PREOKRET: Detaljna vremenska prognoza Ivana Ristića
ZA vikend i početkom nedelje očekuju se visoke temperature, dok će poslednji dani sedmice biti obeleženi nižim temperaurama.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno sa slabim prizemnim. Danju će preovladati sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, najviša temperatura u većini mesta od 16 do 18 °C. U Nišu se procenjuje najviša temperatura u Srbiji od svega 19 °C.
Minimalna temperatura kretaće se od 4 °C u Beogradu, do -4 °C na Kopaoniku.
Takođe, sutra i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima.
Prema najavama, sledeće nedelje temperatura će držati normalu i ostati na 17 °C, dok će najmanja biti 6°C.
Meteorolog amater Ivan Ristić tvrdi da se "Baba Marta", koju su prognoze najavljivale "uspavala", te da nema naznake za snegom i ledom:
- Mislim da će sledeće nedelje biti mnogo lepše. Temperature će biti iznad 20°C, a kiša se očekuje u četvrtak. Sad u martu smo stigli i do 20°C, tako da ko zna šta će biti leti. Na Kopaoniku će padati malo i snega. Prva polovina marta će biti u formi anticiklona. Biće dosta sunca a malo oblaka - kaže Ristić i dodaje:
- Ciklonska aktivnost nas čeka u drugoj polovini marta. Za sada me vidim nikakvo jače zahlađenje, to ćemo preneti za april. Krajem juna počinju velike vrućine. U martu zasigurno neće biti snega, ali u aprilu zna da bude.
Dodaje i da Srbiji preti zahlađenje ali na kratko:
- To je prolaznog tipa, u četvrtak će se sve završiti. Biće malo jugoistočnog vetra. Za osmi mart dolazi košava, temperature će biti srdnje i u normali - ispričao je Ristić u emisiji "Novo jutro" na Pink televiziji.
Ostali dani marta
Ristić je nedavno najavio velike temperaturne oscilacije u martu.
- U toku samo jednog dana ćemo prolaziti kroz skoro sva godišnja doba. Ujutru će to biti više zimska varijanta, dok će kasnije tokom dana biti osetno toplije i prolećno vreme. Jutra će biti sveža, uglavnom od 0 do 5 stepeni, ali kada smo pod anticiklonom, pojedinim danima treba računati i na slab mraz, pa će u dolinama reka i po kotlinama temperature padati i do -4 stepeni.
- Zbog ovih velikih dnevnih oscilacija, ljudi mogu osećati umor i druge tegobe, zato je izuzetno bitno da vodite računa o kvalitetu života i redovno pratite vremensku prognozu. Na Kopaoniku će sneg polako početi da se topi i dnevne temperature će biti iznad nule, ali noći i jutra će ostati sveži i ispod nule. Zbog toga, i naročito kada dođe hladan vazduh sa severa, sneg će najverovatnije uspeti da opstane tokom marta, mada ne očekujem neko posebno povećanje snežnog pokrivača.
(Kurir)
