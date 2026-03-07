SPREMITE SE ZA PREOKRET: Detaljna vremenska prognoza Ivana Ristića

ZA vikend i početkom nedelje očekuju se visoke temperature, dok će poslednji dani sedmice biti obeleženi nižim temperaurama.

Foto: Tanjug

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno sa slabim prizemnim. Danju će preovladati sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, najviša temperatura u većini mesta od 16 do 18 °C. U Nišu se procenjuje najviša temperatura u Srbiji od svega 19 °C.

Minimalna temperatura kretaće se od 4 °C u Beogradu, do -4 °C na Kopaoniku.

Takođe, sutra i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima.

Prema najavama, sledeće nedelje temperatura će držati normalu i ostati na 17 °C, dok će najmanja biti 6°C.

Meteorolog amater Ivan Ristić tvrdi da se "Baba Marta", koju su prognoze najavljivale "uspavala", te da nema naznake za snegom i ledom:

- Mislim da će sledeće nedelje biti mnogo lepše. Temperature će biti iznad 20°C, a kiša se očekuje u četvrtak. Sad u martu smo stigli i do 20°C, tako da ko zna šta će biti leti. Na Kopaoniku će padati malo i snega. Prva polovina marta će biti u formi anticiklona. Biće dosta sunca a malo oblaka - kaže Ristić i dodaje:

- Ciklonska aktivnost nas čeka u drugoj polovini marta. Za sada me vidim nikakvo jače zahlađenje, to ćemo preneti za april. Krajem juna počinju velike vrućine. U martu zasigurno neće biti snega, ali u aprilu zna da bude.

Dodaje i da Srbiji preti zahlađenje ali na kratko:

- To je prolaznog tipa, u četvrtak će se sve završiti. Biće malo jugoistočnog vetra. Za osmi mart dolazi košava, temperature će biti srdnje i u normali - ispričao je Ristić u emisiji "Novo jutro" na Pink televiziji.

Ostali dani marta

Ristić je nedavno najavio velike temperaturne oscilacije u martu.

- U toku samo jednog dana ćemo prolaziti kroz skoro sva godišnja doba. Ujutru će to biti više zimska varijanta, dok će kasnije tokom dana biti osetno toplije i prolećno vreme. Jutra će biti sveža, uglavnom od 0 do 5 stepeni, ali kada smo pod anticiklonom, pojedinim danima treba računati i na slab mraz, pa će u dolinama reka i po kotlinama temperature padati i do -4 stepeni.

- Zbog ovih velikih dnevnih oscilacija, ljudi mogu osećati umor i druge tegobe, zato je izuzetno bitno da vodite računa o kvalitetu života i redovno pratite vremensku prognozu. Na Kopaoniku će sneg polako početi da se topi i dnevne temperature će biti iznad nule, ali noći i jutra će ostati sveži i ispod nule. Zbog toga, i naročito kada dođe hladan vazduh sa severa, sneg će najverovatnije uspeti da opstane tokom marta, mada ne očekujem neko posebno povećanje snežnog pokrivača.

(Kurir)