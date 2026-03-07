KOŠARKAŠI Njujork Niksa gostovali su u Koloradu Denver. Klub sa Istoka priredio je veliko iznenađenje savladavši Nagetse ubedljivim rezultatom 142:103. Meč je obeležila košgeterska partija Jokića i povreda Marija.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa iz Njujorka dominirala je tokom čitavog susreta i praktično bez većih problema stigla do jedne od najubedljivijih pobeda u sezoni.

Ponovo je odbrana Denvera bila katastrofalna - segment igre koji moraju da unaprede ako žele nešto ozbiljno ove godine da urade.

Srpski centar Nikola Jokić je meč završio sa 38 poena za čak tri četvrtine, jer je poslednju deonicu presedeo na klupi usled velike razlike. Šutirao je 14/21 iz igre. Imao je još osam skokova i pet asistencija za 31 minut proveden na parketu.

Ipak, izostala je pomoć saigrača, pa njegov učinak nije bio dovoljan da se izbegne težak poraz.

Denver je u meč ušao nakon teške utakmice protiv Los Anđeles lejkersa, a umor je očigledno ostavio traga. To se posebno videlo u šutu za tri poena - Nagetsi su pogodili samo 8 od čak 40 pokušaja, dok su gosti bili mnogo precizniji i ubacili 16 trojki iz 34 šuta.

Dodatni problem za Denver predstavlja i povreda Džamala Marija. Kanađanin je u prvom poluvremenu postigao 12 poena za 18 minuta, ali je nezgodno doskočio na nogu Jokića i povredio zglob, zbog čega nije izlazio na parket u nastavku meča.

Očekuje ga detaljan pregled, a u klubu se nadaju da povreda nije ozbiljna, jer se plej-of približava.

Na ovom meču posle duže pauze vratio se Eron Gordon, ali nije to nije pomoglo timu Dejvida Adelmana makar da bude konkurentan u meču.

Ovo je Denverov treći poraz u pet poslednjih mečeva i to ponovo od direktnog konkurenta za što bolju poziciju u plej-ofu.

U redovima Niksa istakao se O-Dži Anunobi sa 34 poena, dok je Džoš Hart ubacio 18. Karl Entoni Tauns ostvario je dabl-dabl sa 17 poena i 13 skokova, a solidan doprinos dali su i Mičel Robinson (13) i Lendri Šemet (10). Džejlen Branson nije bio naročito raspoložen za poene - postigao je devet – ali je sjajno razigravao ekipu i podelio čak 15 asistencija.

Posle ovog poraza Denver ima skor 39/25 i ostaje na petoj poziciji Zapadne konferencije, dok su Niksi na trećem mestu Istoka sa učinkom 41/23.

