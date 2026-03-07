SEDMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP

Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes.

"Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak.

Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je sinoć bilo "najžešća kampanja bombardovanja" u Iranu.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

- Najveću štetu ćemo naneti iranskim raketnim lansirnim sistemima, fabrikama koje proizvode rakete. I značajno ih degradiramo. I, znate, naša kampanja je bila ogromna - rekao je ministar finansija Skot Besent.

Podsetimo, Bela kuća već nekoliko dana upozorava da će se njeni napadi intenzivirati, a predsednik SAD Donald Tramp je juče poručio Iranu da se "bezuslovno preda".

Evakuisan aerodrom u Abu Dabiju, čulo se nekoliko eksplozija

Aerodrom Zajed u Abu Dabiju evakuisan je zbog raketne pretnje, a putnici su sklonjeni u podzemna skloništa.

Ujedinjeni Arapski Emirati aktivirali su protivvazdušnu odbranu koja odgovara na napad projektilima.

Svedoci navode da se u Abu Dabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.

Iran je pokrenuo novi talas odmazdnih napada raketama i dronovima prema državama Persijskog zaliva.

Saudijska Arabija ranije je objavila da je presrela četiri drona usmerena ka naftnom polju Šajbah.

U Dubaiju su takođe zabeležene eksplozije, a vlasti navode da je reč o manjem incidentu nakon pada ostataka presretnutog projektila.

Peti iranski raketni napad od ponoći, sirene u centralnom Izraelu

Po peti put od ponoći, izraelska vojska saopštila je da je detektovala lansiranje balističkih raketa iz Irana.

Sirene za uzbunu oglasile su se u Tel Avivu i drugim delovima centralnog Izraela.

Eksplozije odjeknule u Dubaiju i Manami

Novinari agencije AFP javljaju da su se čule eksplozije u Dubaiju i u glavnom gradu Bahreina, Manami, nedelju dana nakon početka iranskih uzvratnih napada na ciljeve širom Persijskog zaliva.

U Dubaiju su se čule dve eksplozije, a jedna u Manami, gde se oglasila i sirena za uzbunu.

„Građani i stanovnici se pozivaju da ostanu mirni i upute se na najbliže bezbedno mesto“, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina na mreži X.

IRGC upozorava SAD: Čekamo vas u Ormuskom moreuzu

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage ako počnu da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put u kojem je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata u regionu.

„Čekamo njihovo prisustvo“, izjavio je portparol garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike najavio da se mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno učiniti“.

„Preporučujemo da se Amerikanci, pre nego što donesu bilo kakvu odluku, sete požara na američkom supertankeru Bridgeton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili na meti“, rekao je Naini, prenosi agencija Fars.

Tanker Bridgeton minirala je Iranska revolucionarna garda dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.

Hezbolah u borbi prsa u prsa

Hezbolah izveštava o sukobima sa izraelskim snagama u istočnom Libanu. Grupa je rano u subotu saopštila da su se njeni borci sukobili sa izraelskim snagama koje su se iskrcale duž granice sa Sirijom.

Izrael nije potvrdio ove navode.

Militantna grupa koju podržava Iran tvrdi da su se sukobi u petak kasno uveče dogodili na groblju na ivici grada Nabi Čit.

Žestoki udari na Teheran

Teheranski aerodrom Mehrabad, koji je prikazan u plamenu na dramatičnim snimcima rano u subotu ujutru, bio je među nekoliko lokacija koje su bile meta napada, prema američkoj novinskoj agenciji za ljudska prava (HRANA).

“Vahid Online” channel has published videos of attacks at 1:50 a.m. on Saturday, Esfand 16, which it says were sent to him and are described as showing Mehrabad Airport. In these videos, tall columns of black smoke can be seen.From the early hours of Friday, Esfand 15, Tehran was… pic.twitter.com/kWXTTpZLti — Not Sure (@ENKI0311) March 7, 2026

Nije jasno da li je aerodrom direktno pogođen.

Katar delimično otvaran vazdušni prostor

Katar je objavio nastavak ograničenih letova prvi put od početka rata pre nedelju dana. Vlasti su saopštile da će se vazdušni prostor zemlje delimično ponovo otvoriti kako bi se omogućili samo letovi za evakuaciju i neophodni teretni letovi.

Međunarodni aerodrom Hamad pojasnio je da su dalji letovi u narednim danima predmet tekuće procene bezbednosne situacije.

Katarski zvaničnici su ranije ove nedelje rekli da je vojska sprečila pokušaje iranskih napada na aerodrom. Katar je u petak presreo devet dronova, saopštilo je ministarstvo odbrane. Jedan je sleteo u nenaseljeno područje bez žrtava.

Iran ponovo gađao Izrael

Nema izveštaja o povređenima nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada na Izrael, saopštili su nadležni medicinski timovi.

Kako se navodi, lansiran je mali broj projektila, što je aktiviralo sirene širom centralnog Izraela.

Rakete je presrela protivvazdušna odbrana, prema preliminarnim vojnim procenama, i nema izveštaja o direktnim udarima.

Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu

Napad je rezultirao brojnim smrtnim slučajevima i povredama, saopštio je iranski centralni štab Hatam el Anbija.

"Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu rezultirao je velikim brojem smrtnih slučajeva i povreda", navodi se u izveštaju koji je citirala iranska državna televizija .

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran. Iran izvodi odmazdne udare na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku.