Društvo

STIŽU MINUS I POLEDICA: Olujni udari preko 80 km/h, evo gde će biti najgore

V.N.

18. 01. 2026. u 07:13

VEOMA hladno i vetrovito vreme očekuje Srbiju u nedelju, uz jaku košavu i olujne udare vetra u pojedinim krajevima, dok meteorolozi upozoravaju na poledicu i otežane uslove u saobraćaju.

Foto: A. Stevanović/Depositphotos

U Srbiji će u nedelju preovlađivati vedro, vetrovito i veoma hladno vreme, dok će na istoku zemlje biti više oblačnosti. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, a u košavskom području očekuju se povremeni olujni udari, naročito na jugu Banata i u Podunavlju, gde brzina vetra može prelaziti 80 kilometara na čas.

Jutarnje temperature kretaće se od -9 do -3 stepena, dok će u Metohiji biti do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od -2 do 2 stepena, u Metohiji do 4, dok će u Timočkoj i Negotinskoj krajini biti još hladnije, do -3 stepena.

U Beogradu se u nedelju očekuje vedro i veoma hladno vreme uz umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće oko -4 stepena, dok će maksimalna dnevna dostići oko 0 stepeni.

Foto: Printsrkin/RHMZ 18.01

U jutarnjim satima očekuje se slab do umeren mraz, a u Timočkoj krajini, kao i na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, mestimično će biti magle i niske oblačnosti, koja se ponegde može zadržati i tokom dana. U ostalim krajevima preovlađivaće sunčano vreme.

Meteorolozi upozoravaju sve učesnike u saobraćaju na povećan oprez zbog lokalnog zaleđivanja mokrih površina i stvaranja poledice.

Najviša dnevna temperatura u većini krajeva iznosiće od 0 do 5 stepeni, dok će na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini biti hladnije, od -4 do -2 stepena.

