SRBIJU OČEKUJE POLARNO ZAHLAĐENJE? Do ovog dana suvo, pa stižu padavine - Spremite se

В.Н

17. 01. 2026. u 22:15

VEDRO i hladno veče u Srbiji, a dodatni osećaj hladnoće pojačan je ledenom košavom.

Foto: N. Živanović

Narednih dana Srbija će biti pod uticajem veoma snažnog anticiklona sa istoka i severoistoka Evrope. Očekuju se veoma visoke vrednosti vazdušnog pritiska, uz vrednosti i preko 1040 milibara.

Foto: meteociel

Ovo polje visokog pritiska sprečavaće prodor ciklona i padavina sa Atlantika i sa Mediterana.

Istovremeno, snažne oluje i obilni pljuskovi pogodiće oblast južnog i zapadnog Mediterana.

Ovakva sinoptička situacija usloviće da narednih dana do Srbije dođe do prodora još hladnije vazdušne mase. Biće vedro i veoma vetrovito, a jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare od 60 do 100 km/h.

Foto: nmmb

Očekuje se vedro, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini oblačno.

Jutarnja temperatura narednih dana biće veoma niska i kretaće se i do -10 stepeni, na Pešteru i Sjenici i do -15 stepeni.

Tokom dana biće hladno, u mnogim predelima i uz ledene dane, s obzirom na to da maksimalna temperatura neće ići u plus i biće u tim predelima od -4 do 0°C, samo će na jugu i jugoistoku biti malo toplije, temperatura do 4°C.

Košava će biti hladnog karaktera, a u kombinaciji sa niskim temperaturama subjektivni osećaj biće da je mnogo hladnije.

Košava će duvati do srede, pa sledi njen prestanak.

Najhladnije biće u ponedeljak.

U drugoj polovini sledeće sedmice postepeno toplije i maksimalne temperature idu u plus. Otopliće i jutra, ali biće i dalje u minusu.

Prema trenutnim prognozama suvo vreme zadržalo bi se do narednog vikenda, kada bi usledila promena vremena, odnosno sa zapada će stići oblačni sistem sa padavinama. Ako se proračuni ostvare, sam kraj januara, odnosno od 30.januara moglo bi doći do polarnog zahlađenja sa severoistoka, uz niz ledenih dana i temperatura daleko ispod 0.

Za sada se ova ledena vazušna masa nalazi nad istočnom Evropom, dok je osetno toplija sa Atlantika nad zapadnom.

Dakle, pred Srbijom je hladan, ali i suv period i očekuje se tek delimično manji ledeni talas, ali bez značajnih opasnih pojava i ekstrema.

Narednih dana treba obratiti pažnju na olujne udare košave i opasnost od poledice, kao i na niske temperature, tako da treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf.rs)

