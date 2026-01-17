Društvo

SIBIRSKE TEMPERATURE ĆE "OKOVATI" SRBIJU: Šta donosi “zver sa istoka” i gde će biti najviše snega

V.N.

17. 01. 2026. u 07:02

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se u Beogradu očekuje pretežno oblačno vreme, uglavnom suvo, bez značajnijih padavina. Jutarnja temperatura biće oko 0 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati do oko 4 stepena Celzijusa.

СИБИРСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ЋЕ ОКОВАТИ СРБИЈУ: Шта доноси “звер са истока” и где ће бити највише снега

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Vetar će biti slab do umeren, a hladnije će se osećati u jutarnjim i večernjim satima. Prema prognozama meteoroloških službi, nema najavljenih ekstremnih vremenskih pojava za sutrašnji dan.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom ispričao je detaljnu vremensku prognozu za naredni period:

- Krenuće da duva košava. Ponovo se vraća zima, jača nego što je bila. Od 20. i nekog janaura će jačati taj sibirski anticiklon. Sa košavom će doći hladan vazduh i temperatura će pasti ispod nule. Tako da očekujemo ponovo snežne padavine od 24. i 25.januara očekujemo snežne padavine. Zima se brzo vraća. Tek ćemo gledati led kada udari zima iz Rusije. 

Naglašava da se otopljenje očekuje krajem februara, a početkom marta će biti i do 20 stepeni:

- Tek u martu i sa početkom proleća ćemo imati lepe temperature. Ne očekujte rano leto, vreme će biti promenljivo, biće i puno kiše a možda će padati i sneg u aprilu. Nadam se da nećemo imati kasne mrazeve koji će unštiti voće i povrće - rekao je Ristić.

Šta donosi “zver sa istoka” i gde će biti najviše snega

- Osim ledenih dana ponovo se očekuje razvoj ciklona u Sredozemlju i sneg. U početku kada počne borba između toplog i hladnog vazduha biće uslova i za ledenu kišu - rekao je Ristić za "Objektiv" i dodao:

- “Zver sa istoka”, odnosno sibirski anticiklon će prvo ući u Vlašku niziju, a onda stiže i do Srbije, a zahvatiće veći deo Evrope. Reč je vazduhu koji je hladniji pri tlu. U tom periodu maksimalne dnevne temperature vazduha će biti od -2 do 3 stepeni, a minimalne od -5 do -2 stepena. Vetar će dodatno isušivati tlo, ali će ubrzavati zaleđivanje mokrih površina.

(Kurir)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KUBANCI BILI OBEZBEĐENJE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)

KUBANCI BILI OBEZBEĐENjE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)