Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)
PRAZNIČNI duh još uvek traje, a osmesi dece i radost koju donose mali gestovi čine ove dane posebnim.
U cilju društvene odgovornosti i podrške lokalnoj zajednici, kao i nameri da naši najmlađi sugrađani pamte 2026. godinu, Meridian Fondacija u saradnji sa KK Crvena zvezda posetila je Radnu jedinicu „Jovan Jovanović Zmaj“ u naselju Braće Jerković i obradovala oko 40 mališana.
Ova akcija deo je kontinuiranih aktivnosti usmerenih ka podršci obrazovnim i društvenim institucijama, sa ciljem da se deca osećaju posebno i motivisano, naročito tokom prazničnih dana.
„Drago nam je što smo u mogućnosti da zajedno sa KK Crvena zvezda obradujemo decu i donesemo im osmeh. Verujemo da male stvari prave veliku razliku i da je ulaganje u zajednicu ulaganje u budućnost“, poručuju iz Meridian fondacije.
Ovim gestom Meridian Fondacija još jednom potvrđuje svoj dugogodišnji angažman na projektima koji unapređuju lokalnu zajednicu i donose pozitivne promene u životima mladih.
Podsetimo, ova poseta predstavlja nastavak humanitarnih aktivnosti Meridian Fondacije i kluba, koja je prethodno obezbedila oko 100 paketića za školicu košarke i decu koja su prisustvovala utakmici Crvene zvezde i Cedevite, kao i dodatnih 200 paketića koji su poklonjeni korisnicima Radne jedinice „Stacionar“.
Meridian fondacija i Crvena zvezda kroz ove akcije kontinuirano nastoje da podrže najmlađe i obezbedi im lepe trenutke kroz sport i zajedništvo. Akcija će se nastaviti i narednih dana, kada će crveno-beli karavan posetiti još mališana.
Preporučujemo
NAJNOVIJE UPOZORENjE RHMZ: Kiša i košava olujne jačine
16. 01. 2026. u 16:41
VAŽAN APEL VOZAČIMA: Neophodan je oprez - jednu stvar morate da znate
16. 01. 2026. u 15:59
HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)