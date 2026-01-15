Društvo

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

15. 01. 2026. u 16:00

PRAZNIČNI duh još uvek traje, a osmesi dece i radost koju donose mali gestovi čine ove dane posebnim.

Црвено-бели караван наставио мисију - Меридиан фондација и Црвена звезда поново обрадовали малишане (ВИДЕО)

Foto: Oskar Mango

U cilju društvene odgovornosti i podrške lokalnoj zajednici, kao i nameri da naši najmlađi sugrađani pamte 2026. godinu, Meridian Fondacija u saradnji sa KK Crvena zvezda posetila je Radnu jedinicu „Jovan Jovanović Zmaj“ u naselju Braće Jerković i obradovala  oko 40 mališana.

Ova akcija deo je kontinuiranih aktivnosti usmerenih ka podršci obrazovnim i društvenim institucijama, sa ciljem da se deca osećaju posebno i motivisano, naročito tokom prazničnih dana.

„Drago nam je što smo u mogućnosti da zajedno sa KK Crvena zvezda obradujemo decu i donesemo im osmeh. Verujemo da male stvari prave veliku razliku i da je ulaganje u zajednicu ulaganje u budućnost“, poručuju iz Meridian fondacije.

Ovim gestom Meridian Fondacija još jednom potvrđuje svoj dugogodišnji angažman na projektima koji unapređuju lokalnu zajednicu i donose pozitivne promene u životima mladih.

Podsetimo, ova poseta predstavlja nastavak humanitarnih aktivnosti Meridian Fondacije i kluba, koja je prethodno obezbedila oko 100 paketića za školicu košarke i decu koja su prisustvovala utakmici Crvene zvezde i Cedevite, kao i dodatnih 200 paketića koji su poklonjeni korisnicima Radne jedinice „Stacionar“. 

Meridian fondacija i Crvena zvezda kroz ove akcije kontinuirano nastoje da podrže najmlađe i obezbedi im lepe trenutke kroz sport i zajedništvo. Akcija će se nastaviti i narednih dana, kada će crveno-beli karavan posetiti još mališana.

