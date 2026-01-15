PONOVO NAS OČEKUJE MINUS: Od ovog dana osetno zahlađenje - duvaće i olujni vetar
U SRBIJI ujutro mestimično slab, na severu Vojvodine i umeren mraz, niska oblačnost, ponegde i magla.
U toku dana na severu pretežno oblačno, u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab južnih pravaca. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni, na severu Vojvodine hladnije, oko 3 stepena.
U toku noći ka petku u Vojvodini mestimično slaba kiša.
Od subote ponovo hladno
U petak ujutro ponegde slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladnije u odnosu na četvrtak, na severu i istoku Srbije oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u istočnoj Srbiji hladno sa slabim snegom. U ostalim krajevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
U košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra.
Za vikend i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo jutarnji mraz, koji će od nedelje biti umerenog, lokalno i jakog intenziteta. I u toku dana biće hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 stepeni, a od nedelje uglavnom od -3 do 3 stepena.
U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće.
